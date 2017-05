Uutinen

Etelä-Saimaa: Nuorten ääni mukaan päätöksentekoon Luumäellä — nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa kesäkuussa Luumäki saa oman nuorisovaltuuston. Asiasta päätti maanantai-iltana kokoontunut Luumäen kunnanhallitus. Nuorisovaltuusto on valmisteleva ja ehdotuksia tekevä toimielin, joka tarkoituksena on edustaa nuoria Luumäen kunnan päätöksenteossa. Käytännössä nuorilta tullaan kysymään ideoita ja kannanottoja kunnassa vireillä oleviin asioihin. — Tällaisia asioita voivat olla vaikkapa kaavoitukseen tai esimerkiksi Taavetin torin parantamiseen liittyvät asiat, kertoo kunnanjohtaja Anne Ukkonen. Kunnan toiveena on saada nuorisovaltuustolta mahdollisimman konkreettisia vinkkejä nuoria koskettaviin asioihin. — Nuorisotilojen aukio-oloajat tulevat varmasti keskusteltaviksi asioiksi, kertoo Luumäen sivistystoimenjohtaja Kai Könönen. Hänen mukaansa nuorisovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus konkreettisesti vaikuttaa nuorten asioihin. — Tiedän, että muissa kunnissa nuorisovaltuustot ovat voineet saada omilla aloitteillaan muutoksia esimerkiksi kouluruokailussa tarjottaviin ruokalajeihin, Könönen sanoo. Hän toivoo, että nuorisovaltuusto osaisi valaista muun muassa sitä, kuinka tavoittaa nuoret, jotka eivät käytä nuorisopalveluita. Nuorisovaltuusto saa myös käyttöönsä määrärahan, jonka avulla se voi järjestää vuosittain jonkun itselleen mieleisen tapahtuman. Nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa kesäkuun alusta alkaen. Siihen valitaan yhteensä seitsemän nuorta muun muassa Taavetin yläkoulun ja lukion oppilaskuntien hallituksesta sekä seurakunnan nuorisotyön piiristä. — Seuraavaksi lähdemme tiedustelemaan, ketkä nuoret olisivat halukkaita tähän tehtävään, Ukkonen kertoo. Kunnanhallituksesta valitaan erityinen kumivaltuutettu, joka osallistuu nuorisovaltuuston kokouksiin. Nuorisovaltuusto kokoontuu vähintään kolme kertaa lukuvuodessa, ja sen jäsenille maksetaan kokouspalkkio kunnan palkkiosäännön mukaisesti. Kuntalain mukaan kunnan tulee huolehtia nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien toteutumisesta nuorisovaltuuston avulla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/16/Nuorten%20%C3%A4%C3%A4ni%20mukaan%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksentekoon%20Luum%C3%A4ell%C3%A4%20%E2%80%94%20nuorisovaltuusto%20aloittaa%20toimintansa%20kes%C3%A4kuussa/2017122262053/4