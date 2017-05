Uutinen

Etelä-Saimaa: Neljää eteläkarjalaista tapahtumaa suojelee kesällä joko presidentti, tämän puoliso tai presidenttipari yhdessä – Mitä suojelija tarkoittaa käytännössä? Lemin musiikkijuhlat sai alkuvuodesta hyviä uutisia. Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio oli lupautunut tapahtuman suojelijaksi. Musiikkijuhlien hallitus otti yhteyttä presidentin kansliaan jo vuosi sitten keväällä. — Laadimme hyvin kohteliaan kirjeen, jossa kerroimme Lemin musiikkijuhlista ja sen taustoista, Eeva Arvela kertoo. Presidentin kanslia vastasi, että pyyntöjä ryhdyttäisiin käsittelemään syksyllä. Myöntävä vastaus tuli tammikuussa. Lemin musiikkijuhlien pyynnön taustalla oli toive, että presidentin puoliso tai presidenttipari yhdessä saapuisi Lemin musiikkijuhlille vieraaksi. Sen takia kutsu lähetettiin yhdessä Etelä-Karjalan maakuntaliiton kanssa. — Jos presidenttipari pääsisi tulemaan, meillä täytyy olla riittävä valmius ottaa heidät vastaan ja järjestää ohjelmaa. Musiikkijuhlat ei ole saanut vastausta, onko vierailu mahdollinen. Etelä-Karjalassa on myös muita tapahtumia, jotka saavat tulevana kesänä presidentillistä suojelua. Presidenttipari suojelee Lappeenrannassa järjestettävää lastenkulttuuritapahtuma Volttia, jonne odotetaan kesäkuussa 1 500 nuorta kulttuurinharrastajaa. Presidenttipari on lupautunut suojelemaan myös agilityn SM-kilpailuja, jotka järjestetään Lappeenrannassa kesäkuun loppupuolella. Imatralla heinäkuun alussa järjestettävään Itä-Länsi-tapahtumaan presidentti Sauli Niinistö lupautui suojelijaksi. Tämän vuoden puolella tuli tieto, että Niinistö myös vierailee miesten ottelussa 2. heinäkuuta. — Kutsu esitettiin presidentille viime kesänä hänen vieraillessaan Imatralla. Sen jälkeen lähti kirjallinen kutsu presidentin kansliaan, IPV:n Jani Valkeapää kertoo. — Onhan presidentin vierailu ilman muuta tosi kova ja iso juttu. Presidenttipari saa valtavasti pyyntöjä ryhtyä eri tapahtumien ja hankkeiden suojelijoiksi. Tasavallan presidentin kanslia ei kuitenkaan vastaa kysymykseen, kuinka paljon pyyntöjä tulee ja millä perusteilla päätös suojelemisesta tehdään. Googlailulla selviää, että Jenni Haukio suojelee tänä vuonna muun muassa Jukolan viestiä, Armas-festivaalia, Turun kesäyön marssia, sisäkorva-alan kansainvälistä symposiumia ja Lahden kansainvälistä kirjailijakokousta. Presidentti Niinistöllä suojeltavia tapahtumia ja hankkeita on myös pitkä lista. Mikä suojelijan merkitys käytännössä on? Miksi niin monet tapahtumajärjestäjät haluavat nimekkään suojelijan, esimerkiksi presidenttiparin? Suojelijan merkitys on lähinnä symbolinen. Virallinen suojelija antaa suostumuksellaan nimensä tapahtuman käyttöön ja parhaimmillaan lisää arvovallallaan tapahtuman julkisuutta ja painoarvoa. Kun arvovaltainen henkilö suostuu suojelijaksi, hän viestii kannattavansa asiaa, jota tapahtuma edustaa. Niinistö ja Haukio eivät toki ole ainoita henkilöitä, joita tapahtumat pyytävät suojelijoiksi. Esimerkiksi Lemin musiikkijuhlien suojelijoina ovat aiemmin toimineet maakuntajohtaja Matti Veijalainen ja Etelä-Saimaan silloinen päätoimittaja Pekka Lakka. Lue koko uutinen:

