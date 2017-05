Uutinen

Etelä-Saimaa: Mauri Auvisen mukaan lumouksen sijasta LUM:ssa kaivattiin myyntityötä LUM:n puheenjohtajalle Mauri Auviselle ei koskaan selvinnyt, miten markkinointipäällikkö Jaakko Hasun visioima vihreä lumous muuttuu rahaksi. — Sitä aloimme kysellä, mutta ratkaisua tai rautalankamallia ei löytynyt. Seurassa oltiin aluksi kiinnostuneita uudesta markkinointitavasta, mutta kaikki eteni niin hitaasti, ettei ollut varaa odottaa. — Sanoin, että meidän täytyisi saada vanhalla tavalla sopimuksia syntymään. Emme voi vain olla paikallaan. Ja minä yksin yritän tehdä myyntityötä, kun olen täysin vapaaehtoinen. Kun markkinointipäällikön koeaika alkoi olla lopuillaan, piti Auvisen mukaan tehdä nopea ratkaisu. — Se olisi voinut toimia, jos olisi kehitetty markkinointia sivussa ja katsottu, tuleeko siitä mitään. Olisi menty vanhalla tavalla ja kehitetty uutta sen ohessa. Kiinni kurottavaa keväältä jäi, mutta Auvisen mukaan tilanne ei ole mikään katastrofi. — Sopimuksia pitäisi saada aikaisemmin syntymään. Jos kesä tulee, ollaan jo myöhässä. LUM tarvitsee joka tapauksessa vakituista työvoimaa. Hasun edeltäjä, urheilutoimenjohtaja Petri Lipsanen teki kolme viimeistä vuotta LUM:lle töitä 20 tuntia viikossa. Tällä hetkellä seuran toimistolla asioita hoitaa toimistosihteeri ja urheilupuolesta vastaavat junioripäällikkö Salli Kirvesniemi ja valmennuspäällikkö Tommi Viskari. — Sen verran paljon on edessäpäin asioita, kuten eliittikisat tänä vuonna ja Kalevan kisat kahden vuoden päästä. Auvisen mukaan urheilumarkkinointia pitää uudistaa, mutta jos tie olisi ihan yksinkertainen, joku olisi jo tehnyt sen. Uusittua graafista ilmettä tästäkin seikkailusta jäi jo käteen. — Me tässä vain lumousta odottelemme. Ehkä se on sittenkin liian teoreettista, että urheiluseura lähtee jotain kattobrändiä kehittämään. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/16/Mauri%20Auvisen%20mukaan%20lumouksen%20sijasta%20LUM%3Assa%20kaivattiin%20myyntity%C3%B6t%C3%A4/2017122257801/4