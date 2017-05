Uutinen

Etelä-Saimaa: Maakunnallisten paikkojen jako loppusuoralla: Imatralle ”ihan ok paikkoja”, sanoo Anu Urpalainen Maakunnallisten luottamuspaikkojen jako etenee Etelä-Karjalassa tuttuun tapaan. Lappeenranta ottaa kaikkein painavimmat paikat, kuten maakuntaliiton hallituksen ja Eksoten hallituksen puheenjohtajuuden. Neuvotteluihin ensimmäistä kertaa osallistuneen Anu Urpalaisen (kok.) mukaan myös Imatra saa kaikkien puolueiden yhteisestä näkökulmasta ”ihan ok paikkoja”. Se oli myös ryhmien yhteinen tavoite, hän kertoo. — Sovimme, että myös maakunnallista kuviota rakennetaan yhdessä ja huolehditaan, että Imatran ääni kuuluu maakunnassa. — Lappeenranta otti kaikki maakunnallisten hallitusten puheenjohtajuudet. Imatralle on tulossa joitain varapuheenjohtajuuksia, Urpalainen kertoo. Imatran kokoomukselle on tulossa maakunnallisessa paikkajaossa yksi varapuheenjohtajuus lisää nykyiseen verrattuna. Kokoomus saa Eksoten valtuuston varapuheenjohtajuuden, Urpalainen mainitsee. Ilkka Nokelainen (sd.) ei tässä vaiheessa avaa neuvottelutulosta Imatran SDP:n kannalta. — Paikat jaetaan maakunnan vaalituloksen perusteella. En sitä kommentoi sen enempää. Maakunnallinen paikkajako valmistuu loppuviikon aikana. Kaikki nimet ovat tiedossa viimeistään ensi maanantaina, arvioi neuvotteluja johtanut Risto Kakkola (sd.) Lappeenrannasta. Kakkola kertoo neuvottelujen sujuneen asiallisesti ja hyvin. Lue koko uutinen:

