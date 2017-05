Uutinen

Etelä-Saimaa: M-Files avasi toimipisteen Lappeenrantaan Ohjelmistoyhtiö M-Files Oy on avannut toimipisteen Lappeenrantaan. Yhtiön päätoimipiste sijaitsee Tampereella. Lappeenrannan yksikkö keskittyy alkuun konsultointiin ja asiakastoimituksiin. — Tarvitsemme lisää asiantuntijoita asiakastoimituksiin ja aiempaa laajempaa maantieteellistä peittoa. Valitsimme Lappeenrannan, koska alueella on paljon meille sopivaa kansainvälistä ykkösluokan osaamista, kertoo tiedotteessa M-Files -yhtiön toimitusjohtaja Miika Mäkitalo. Yhtiöllä on Suomen lisäksi toimipisteet USA:ssa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa. Henkilöstön määrä on noin 400. Rekrytoinnissa ja toimitilojen etsinnässä M-Filesia auttoi Lappeenrannan kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluyksikkö Wirma Lappeenranta. M-Files tekee rekrytointiyhteistyötä myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Yliopisto on myös M-Filesin asiakas. Lue koko uutinen:

