Lomakeskus Saimaanranta Taipalsaarella voi päätyä ulosottoviraston myyntilistalle miljoonavelkoineen kaikkineen — Katso videolta, miltä lomakeskus näyttää nykyään

Etelä-Karjalan ulosottovirasto ja käräjäoikeus ovat selvitelleet jo jonkin aikaa taipalsaarelaisen lomakeskus Saimaanrannan omistajayrityksen miljoonavelkoja. Lomakeskuksen omistaa venäläistaustainen Saimaan Loma-Hovi.

Hotellirakennus on erittäin rappiollisessa tilassa. Pertti Rönkkö

Kihlakunnanvouti Pertti Rönkkö Etelä-Karjalan ulosottovirastosta kertoo, että lomakeskus Saimaanranta on ollut muutaman vuoden ajan viraston hoteissa. Velkarästejä on aiemmin lyhennetty puun ja maan myynnillä.



Käräjäoikeuden päätöstä

vaille myyntivalmis

Miljoonavelat palauttivat lomakeskuksen ulosottoviraston ja käräjäoikeuden asialistalle tauon jälkeen viime syksynä. Ulosottovirasto myi taannoin puolustusvoimien vanhan parakkialueen.

Käräjäoikeus käsittelee parhaillaan takaisinsaantikannetta. Kun oikeudesta tulee lainvoimainen päätös, ulosottovirasto voi ryhtyä koko lomakeskuksen suhteen omiin toimiin.

Rönkön mukaan lomakeskus mökkeineen ja noin 18 hehtaarin maa-aloineen ei ennätä vielä tänä keväänä ulosottoviraston myyntilistalle.





Korjaaminen vaatisi

miljoonaremontin

Kihlakunnanvouti Pertti Rönkkö teki aiemmin keväällä katselmuksen paikan päällä. Hän arvioi, että Saimaanrannalle ei ole helppo löytää ostajaa.

Hotellirakennus on rapistunut käytännössä purkukuntoiseksi. Sen korjaaminen vaatisi miljoonainvestoinnin. Purkaminen maksaa ainakin 300 000 — 400 000 euroa.

— Hotellirakennus on erittäin rappiollisessa tilassa. Rakennus on päässyt jäätymään viimeisten kahden talven aikana. Patterit ovat haljenneet ja vettä on vuotanut sisään. Katot vuotavat.

Hotelliin on Rönkön mukaan murtauduttu muutamaan otteeseen, huonekaluja on heitelty ulos ja pihoja on sotkettu. Majoitushuoneet ovat myös huonokuntoisia, mutta joitakin huoneita on remontoitu.

Onko joku

valmis maksamaan?

Jokin aika sitten tehdyt aukkohakkuut rumentavat maisemaa ja laskevat paikan arvoa ostajan silmissä.

— Tontin todellista arvoa täytyy miettiä, kun puustokin on hakattu pois. Onko joku valmis maksamaan siitä mitään, kun hotellirakennus täytyy purkaa. Kiinteistöverot ovat kymmeniä tuhansia euroja vuodessa, Rönkkö sanoo.

Saimaan Loma-Hovi on jo aiemmin yrittänyt myydä hotellirakennusta. Se on Rönkön mukaan periaatteessa tälläkin hetkellä myynnissä.

Taipalsaarelainen Joris Vermeulen on viime ajat toiminut Saimaanrannan johtajana. Käytännössä hän on ollut asiainhoitaja, talonmies ja vartija.

Vermeulen käy alueella päivittäin katsomassa ja tarkastamassa paikkoja. Hänellä on myös valmius esitellä kiinteistöä, jos joku on kiinnostunut ostamisesta. Vermeulen ei ole kiinnostunut paikan ostamisesta. Hänen päätyönsä on Hostel Mansikassa.