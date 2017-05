Uutinen

Etelä-Saimaa: Karhumäen kentän korjaaminen alkaakin vasta syksyllä, käyttäjät ihmettelevät aikataulumuutoksia Imatran yleisurheilun pyhätön Karhumäen kentän piti mennä alkukesästä remonttiin ja käyttökieltoon. Ei mene. Kentän peruskunnostuksen aloittaminen on siirtynyt syksyyn. Rakennuttaja Henry Tapiola Imatran YH-Rakennuttaja Oy:stä sanoo kenttäurakoiden kilpailutuksen käynnistyvän ensi kuussa. Sitten on vuorossa urakkatarjouksiin tutustuminen ja niistä päättäminen. — Massoja vaihdetaan suorituspaikoilta ja juoksuradalta metrin syvyydeltä. Massojen vaihtotyö käynnistyy syyskuussa, pinnoitustyö jää ensi kesän alkuun ja tavoitteena on, että kenttä on taas käytössä ensi kesänä heinäkuun alusta lähtien, Tapiola sanoo. Paitsi yleisurheilun suorituspaikoilla, myllätään myös kentän keskinurmella. Kentän nykyinen nurmi kuoritaan pois 10–15 senttimetrin syvyydeltä ja tilalle tulee uusi humuskerros nurminen. Taipale ei vielä osaa sanoa, saako kenttä uuden nurmen kylvönä vai siirtonurmena. Yhtä aikaa massojen vaihdon kanssa käynnistyy myös Karhumäen kentän katsomorakenteiden purkaminen. — Katsomorakenteiden betoniosien kunto oli välttävän ja tyydyttävän tasoa. On järkevää, että katsomo puretaan tässä vaiheessa pois. Ensi vuoden kesäksi Karhumäen kentälle tulevat siirrettävät katsomot ja uusi kiinteä katsomo-osa rakennetaan kesäksi 2019, Taipale luettelee. Käyttäjät ihmettelevät tiedon kulkemattomuutta Karhumäen kentän pääasialliset käyttäjät Imatran Urheilijoiden yleisurheilijat ja Imatran Palloseuran jalkapalloilijat kummastelevat aikataulumuutoksia ja tiedon kulkemisen vaikeutta. — Meille luvattiin aiemmin, että saamme toukokuun käyttää Karhumäen kenttää, sitten joudumme evakkoon. Hyvä, että joku nyt kertoo meille, että kenttä on käytössä koko kesän, IU:n yleisurheilun vetäjä Lauri Asikainen sanoo. Imatran Urheilijat ehti jo suunnitella urheilukoululleen uutta paikkaa ja kysellä naapurikunnista harjoitusten ja kilpailujen pitämisen aikoja varttuneemmille junioreilleen. Imatran Palloseura ehti päättää pelaavansa kaikki tämän kauden Kolmosen kotipelinsä Aviasport Areenalla, jossa joukkue myös harjoittelee. — Ei meitä ole informoitu, että kenttä menisikin remonttiin vasta syksyllä. Olisihan se aika luonnollista pelata ja harjoitella nurmikentällä, jos se kerran on mahdollista, IPS:n edustusjoukkueen manageri Lasse Vento miettii. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/16/Karhum%C3%A4en%20kent%C3%A4n%20korjaaminen%20alkaakin%20vasta%20syksyll%C3%A4%2C%20k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4t%20ihmettelev%C3%A4t%20aikataulumuutoksia/2017522261080/4