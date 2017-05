Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaaospäivät ovat henkilökunnan mielestä lisääntyneet päiväkodeissa — virkamiesten raporteissa ongelma ei näy Lappeenrantalaisten päiväkotien ryhmät eivät varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkin keräämien raporttien mukaan ylitä sallittuja lapsimääriä kuin satunnaisesti ja lyhyen aikaa. Yksilöityjä tietoja päiväkotien hoitohenkilökunnan ja lasten määrän suhteesta esiteltiin eilen varhaiskasvatuksen iltakoulussa, jossa Lappeenrannan valtuutetuille esiteltiin tilastojen lisäksi myös henkilökunnan näkemyksiä päiväkotien arjesta. Henkilökunta on ryhmäkokojen ylitysten määrästä ja kestosta eri mieltä kuin varhaiskasvatuksen virkamiehet. Valtuusto teki viime vuonna toimialalle 3,6 miljoonan euron säästöpäätöksen, joka tarkoitti päiväkotien käytön tehostamista. Se on henkilökunnan mielestä johtanut siihen, että monissa alle 3-vuotiaiden ryhmissä on ollut useita päiviä, jolloin lapsia on ollut yli lain salliman määrän. — Meillä ei ole varmaa tietoa, miten henkilökunnan määrä on raporteissa laskettu. Että onko niihin laskettu aina koko hoitohenkilökunta riippumatta siitä, ovatko he kyseisinä aikoina olleet kasvattajina vai tehneet työtänsä ryhmien ulkopuolella tai olleet esimerkiksi palaverissa, toteavat pääluottamusmiehet Airi Tauriainen (JHL) ja Meri Tuunanen (JUKO). Kymmenen työtä, yksi hoitaja Tuunasen mukaan päiväkotien kaaospäivien lukumäärä on lisääntynyt. Kaaospäivillä hän tarkoittaa päiviä, jolloin osa henkilökunnasta on koulutuksessa tai sairauslomalla, eikä sijaisia ole saatu, tai heitä ei ole saanut säästöjen vuoksi palkata. Tuunanen kertoo esimerkin työpäivästään, jossa kaksi hoitajaa on joutunut jäämään sairauslomalle, ja hän itse vaihtaa vuoronsa aamuvuoroon ja tekee ylitöitä, koska jonkun on oltava vastaanottamassa lapsia aamulla. Hän luovii lasten vastaanottamisen, heidän kirjaamisensa Läsnä-järjestelmään, aamupalan, lasten hoitamisen, päivän ohjelman järjestämisen, puhelimeen vastaamisen, kirjallisten töiden ja iltapäivän palaveriin valmistautumisen kanssa. Tuunasen mukaan sinä päivänä on onni, että keittiötyöntekijä pystyy auttamaan aamupalan ajan, ulos ei tarvinnut pukea kuravaatteita, eivätkä kaikki 21 lasta olleet paikalla. — Sijaista ei voinut palkata, koska talon suhdeluku näytti siltä. Sain toisesta ryhmästä kasvatusapulaisen, jonka tosin jouduin luovuttamaan toiseen ryhmään, kun minun ryhmästäni lähti muutama lapsi kotiin. Johtaja tuli ryhmään ennen välipalaa, että sain hetken valmistautua erityisen tuen lapsen seurantapalaveriin tämän vanhempien kanssa, Tuunanen kertoo. Varhaiskasvatuksen virkamiesten laskelmien mukaan toimiala tarvitsisi 250 000 euroa sijaisongelman ratkaisemiseen. Summasta 200 000 käytettäisiin varsinaisesti sijaisten palkkaamisen, ja 50 000 eurolla organisoitaisiin sijaisten palkkausta keskitetysti eri päiväkoteihin. Nyt kunkin päiväkodin johtaja rekrytoi sijaiset. Kaikki eivät viitsi jäädä sairauslomalle Sairauslomien määrä on päiväkodeissa lähtenyt nousuun. Erityisesti mielenterveydellisistä syistä annettujen sairauslomapäivien määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2015. — Kaikki eivät edes jää sairauslomalle, koska tietävät, että töihin jäävät kuormittuvat entisestään, Tuunanen sanoo. Virkin mukaan sairauslomalle jäävien määrä ei välttämättä ole kasvanut, mutta sairauslomien kesto on pidentynyt, eli sairauslomalle jäävät ovat poissa pidemmän aikaa. — Tärkein syy päiväkotien henkilökunnan sairauslomiin ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mikä ehkä kertoo siitä, että henkilökunnasta osa on lähellä eläkkeelle jäämisikää, Virkki totesi iltakoulussa. Päiväkotien ryhmäkokojen ylitykset johtuvat Virkin mukaan usein siitä, että päiväkodeissa järjestetään perhepäivähoidon varahoitoa. — Perhepäivähoito on nostettu nyt tikun nokkaan, mistä kertoo myös ryhmäperhepäivähoidon lopettamiset. En oikein jaksa uskoa, että ryhmäkokojen ylitykset johtuvat perhepäivähoidossa olevista lapsista, pääluottamusmies Tauriainen sanoo. Lue koko uutinen:

