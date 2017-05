Uutinen

Etelä-Saimaa: Jaakko Hasu alkoi luoda LUM:lle vihreätä visiota tammikuussa. Seuran kärsivällisyys loppui huhtikuussa. Jaakko Hasu halusi luoda vihreän lumouksen. Kun lumous haihtui, hän oli entinen Lappeenrannan Urheilu-Miesten (LUM) markkinointipäällikkö. — Olisi pitänyt elää vanhalla systeemillä ja tehdä samalla joku mullistava juttu. Tavallaan seurassa nähdään omat ongelmat, mutta ei haluta katsoa niitä. Hasu aloitti työt LUM:ssa tammikuussa. Urheilumarkkinointia opiskelleen entisen kilpasoutajan mielestä perinteisellä seuralla oli riittävästi harteita rakentaa jotain uutta ja näyttää mallia muille. Aluksi vastaanotto seuran sisällä oli hyvä. Hasu alkoi luoda monivuotista markkinointikampanjaa yhdessä mainostoimiston kanssa. Helmikuussa syntyi graafinen ohjeisto visuaalisen ilmeen pohjaksi. Lumous-konsepti hyväksyttiin 15. maaliskuuta LUM:n johtokunnassa. Sen tarkoituksena oli vahvistaa jäsenten ja ulkopuolisten sidettä seuraan. Seuralla on useita isoja tapahtumaa, mutta moni ei Hasun mielestä edes tiedä sen järjestävän niitä. Kritiikki lisääntyi Pikkuhiljaa palaute alkoi muuttua aiempaa kriittisemmäksi. Seuran kärsivällisyys loppui, kun sisään tuli kuluja ja visioita, mutta rahaa oli luvassa vasta joskus myöhemmin. Neljän kuukauden koeajan jälkeen LUM:n puheenjohtaja Mauri Auvinen ilmoitti, että Jaakko Hasun työsuhde päättyy. Hasun mukaan seuran johto uskoi enemmän vanhaan malliin, jossa myydään kaikenlaista mainos- ja ilmoitustilaa kaikille ja kaikkialla. — Kaivattiin enemmän ilmoitusmyyjää, joka myy LUM-sanomiin mainoksia ja tekee perinteisiä laitamainossopimuksia. Mitä vihreässä lumouksessa olisi myyty? — Tietyillä visuaalisilla pohjilla olisi näytetty luotettavuutta. Että pystytään tekemään jotain uutta ja irtaudutaan vanhasta. Ei saatu heti rahaa sisään, mutta olisi saatu mielikuvayhteyttä ja näkyvyysvaihtoja. Rakennettu kokonaisuus, ja olisimme voineet valita kumppaneita, Hasu kuvaa. Markkinointipäällikön taakaksi laskettiin lopulta myös tapahtumien hallintaohjelman ja sähköpostijärjestelmän uusiminen, koska niistä aiheutui kuluja. Positiivista ajattelua etsimässä Hasun mielestä on tärkeää, että ihmiset tuntevat seuran omakseen. LUM:ssa isot tapahtumat ovat monen eri jaoston käsissä. — Viestintä keskittyi siihen, milloin sinua tarvitaan pitämään tota tolppaa pystyssä. Ratsastetaan historialla, ja kilpailut ovat kärki, vaikka on monia muita isoja tapahtumia. Uusi ajatus oli esimerkiksi Linnoituksen koko perheen ilmaistapahtuma. Siitä ei olisi saatu seuralle tuloja, mutta seuran talkoolaiset ja kaupunkilaiset olisivat saaneet hyvän mielen. — Kun keskitytään vain hankkimaan rahaa, sille ei nähdä arvoa, että tehdään ihmisten ajatusmaailmasta positiivinen. LUM:ssa seuran logo on pyhä, mutta Hasulle se kertoi vain sen, että kyseessä on urheiluseura. — Keskustelun jatkaminen laajemmassa piirissä olisi voinut olla hedelmällistä, mutta nyt tikkari on otettu pois suusta. Syystä, jota en tunnista. Liian halvalla ei kannata myydä Hinnoittelun Hasu halusi uudistaa, koska 20 euron VIP-paketilla ilman erityistä sisältöä ei hänen mielestään ole arvoa yhteistyökumppaneille. Huippusuosittujen kalamarkkinoiden myyntiruudusta pyydettiin parisataa, kun Hasun mielestä hinnan pitäisi olla 1 500 euroa. — Ei arvosteta omaa tekemistä, vaan myydään liian halvalla. Jäsenmaksujen ja mainosmyynnin sijasta Hasu haluaisi mieluummin isoja ja arvokkaita kumppanuuksia, joista hyötyisivät molemmat osapuolet ja samalla luotaisiin verkostoja. Yksi keskustelukumppani ehti olla globaali sähköautojen valmistaja Tesla, jota Hasu kalasteli mukaan LUM:n tapahtumiin. Tesla ei maksa kumppaneilleen, mutta olisi voinut tuoda johonkin tapahtumaan koeajoautoja. Hasun ajatuksena oli vankistaa Teslan ja kuluttajille sähköautojen rahoitusta myyvän pankin sidettä, minkä hän toivoi jossain toisessa yhteydessä poikivan hyvää pankilta seuralle. — Nyt yritysten kanssa ei neuvotella yhteistyöstä, vaan siitä, annatko rahaa vai et. Lopulta työmäärä alkoi rassata. Markkinointipäällikkö joutuu kysymään erikseen luvan kaikkeen toisin kuin esimerkiksi toimitusjohtaja. — Valmiina ei ollut mitään runkoa siitä, mitä vuosittain tehdään. Jos lähdet visioimaan, sille ei annettu oikein arvoa. Jaakko Hasun työsopimuksen irtisanomispalaveriin kirjoittama yhteenveto alkaa lauseella: ”Kun katson peiliin, näen kolmessa kuukaudessa piippuun ajetun miehen.” Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/16/Jaakko%20Hasu%20alkoi%20luoda%20LUM%3Alle%20vihre%C3%A4t%C3%A4%20visiota%20tammikuussa.%20Seuran%20k%C3%A4rsiv%C3%A4llisyys%20loppui%20huhtikuussa./2017122257800/4