Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran lautaskaupalla kovat ajat — Suomen Kerta istuu yt-neuvotteluja Kerta-astioiden valmistaja Suomen Kerta Oy on aloittanut yt-neuvottelut. Perussyy neuvottelupöytään istumiseen on se, että Imatralla tehtävien lautasten markkina on pahassa puristuksessa, toimitusjohtaja Kalle Huikko kertoo. Neuvottelut alkoivat pari viikkoa sitten ja jatkuvat vielä kuukauden ajan. Yt:n piirissä on yhtiön koko henkilökunta Imatralla, Kotkassa ja Riihimäellä. Huikon mukaan neuvottelujen kärki kohdentuu kuitenkin käytännössä Imatran tuotantoon. Perinteisen kerta-astian menekki on Huikon mukaan ohentunut jo useamman vuoden. Imatralla Suomen Kerralla on tällä hetkellä noin 30 tuotannollista työntekijää. Muutamia heistä on lomautettu. Huikon mukaan massapuristetun lautasen tuotannon jatko on vaakalaudalla. Kiinni Imatran tehtaan ovet eivät silti ole menossa. Näkymä on Huikon mukaan se, että ainakin Lahdesta Imatralle viime vuonna siirretty vuokalinjasto säilyy. Elintarviketeollisuudelle meneviä ympäristöystävällisiä kartonkivuokia Imatralla tekee kymmenkunta ihmistä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/16/Imatran%20lautaskaupalla%20kovat%20ajat%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Suomen%20Kerta%20istuu%20yt-neuvotteluja%20%20/2017522257661/4