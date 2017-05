Uutinen

Etelä-Saimaa: Heikki Järvenpää kehui Eksoten perustamisen kaukonäköiseksi ja ilmaisi huolensa Lappeenrannan vetovoimasta Heikki Järvenpäälle tuli useammasta suusta kehuja Lappeenrannan kaupunginvaltuuston maanantain kokouksessa. Häntä kiiteltiin tiukasta mutta tarvittaessa ymmärtäväisestä otteesta kokousten johtamisessa. Järvenpää oli maanantaina valtuuston puheenjohtajana viimeisen kerran. Kokoomuksen veteraanipoliitikko ja entinen kansanedustaja ehti johtaa uuden tulemisensa jälkeen valtuustoa kolme kautta eli 12 vuotta ja viisi kuukautta. Järvenpää piti kokouksen lopussa puheen, jossa hän muisteli menneitä ja oli huolissaan tulevaisuudesta. Puheenjohtajakautensa ehdottomasti tärkeimpänä päätöksenä Järvenpää pitää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten perustamista. — Kaukonäköisyyden on huomannut nyt, kun sote-ratkaisua ollaan tekemässä. Järvenpää esitti myös huolensa Lappeenrannan vetovoimaisuudesta ja kyvystä kilpailla yrityksistä ja uusista asukkaista. Rakuunamäen sotilaista tyhjeneville rakennuksille Järvenpäällä on oma ehdotus. Upseerikerholle on uutta elämää jo löytymässä. Järvenpään mielestä Ratsuväkimuseo ja Lottamuseo voitaisiin sijoittaa nykyiseen sotilaskotiin, joka lopettaa toimintansa näinä päivinä. — Rakennusten omistussuhteet ovat sitten toinen juttu. Lappeenrannan Heikiltä kuultiin myös harvinaista Imatra-kehua. Järvenpää sanoi, että Imatralla ovat uudet Imatran ajot ja menestyksekäs Ukonniemen alue. — Lappeenrannassa ei ole valtakunnallisesti tunnettua tapahtumaa tai kohdetta. Järvenpää sanoi, että jos Kannas-keskus olisi toteutettu, tämä puute olisi osin paikattu. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/16/Heikki%20J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4%20kehui%20Eksoten%20perustamisen%20kaukon%C3%A4k%C3%B6iseksi%20ja%20ilmaisi%20huolensa%20Lappeenrannan%20vetovoimasta%20/2017122259644/4