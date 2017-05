Uutinen

Etelä-Saimaa: Fafa’s avautui Lappeenrannan ravintolakadulla: falafelit haastavat vedyt ja kebabit Fafa’s Lappeenranta avasi ovensa Kauppakadulla, Vilhunkulmassa tänään tiistaina aamupäivällä. Ravintolan franchising-yrittäjä on Roni Trinidad, jolle falefelit olivat vielä ennen tämän vuoden maaliskuuta oudompaa streetruokaa kuin esimerkiksi vety. — Isäni on perustanut aikanaan Tuen grillin, eli sillä lailla katuruokakulttuuri on tuttua, mutta tämäntyyppistä ruokaa piti ja pitää tietenkin vielä opiskella, Trinidad sanoo. Falafel, eli kikherneistä, yrteistä ja mausteista valmistettu sekä rasvassa uppopaistettu pyörykkä on ravintola Fafa’sin tunnetuin tuote, ja se yrittää yrittää päästä vetyjen, pitsojen ja kebabien rinnalle. Aika oli Trinidadin mukaan kypsä myös Lappeenrannassa avata katuruokaravintola, joka tarjoaa kana- ja liharuokien lisäksi myös kasvisvaihtoehtoja. — Tämä on, jos voi sanoa, jonkin verran tavallista streetruokaa terveellisempää. Caffe Violetin entisissä tiloissa Fafa’s toimii Caffe Violetin entisissä tiloissa. Sillä on kahvilan kanssa yhteiset vessat ja puolestaan Teerenpelin kanssa yhteinen terassi. Sisällä sillä on parikymmentä paikkaa. Ravintola on alkuviikkoisin avoinna lounaasta keskiyöhön sekä perjantaisin ja lauantaisin aamuviiteen. Anniskeluoikeuksia sillä ei ole. — Yritämme saada yökerhoista tulevaa porukkaa tänne Pallon puolelle Koulukatukatua, siksi olemme avoinna aamuviiteen. Nykyisinhän kaikki yöruokapaikat ovat Koulukadun toisella puolella. Ravintolan sijainti Lappeenrannan ravintolakadulla oli Trinidadin toivepaikka, sillä se sijaitsee ihmisten kulkureitillä satamaan. Työntekijöitä Fafa’sissa on viisi. Nuijamies löytyy seinältä Franchising-ravintolana Fafa’silla ei ole vetyfalafelia, vaan ruokalista on sama kuin kaikissa muissakin Fafa’s-ravintoloissa Suomessa. Falafel tulee valmiina massana, mutta ne paistetaan paikan päällä muutamassa minuutissa. Falafelejä saa esimerkiksi salaateissa ja pitaleivissä. Lappeenranta näkyy kuitenkin ravintolan seinillä, jonka graffitien viereen on taiteiltu myös Lappeenrannan oma symboli nuijamies. — Oma suosikkini on halloumipita, jossa on falafel-pyöryköiden lisäksi halloumijuustoa, tomaattia, kurkkua, tabulea, salaattia, matbuhaa ja tzatzikia. Matbuha on keitettyä tomaattisalaattia, ja tabulea valmistetaan tomaateista, hienoksi pilkotusta persiljasta, mintusta, bulgurista ja sipulista sekä maustetaan oliiviöljyllä, sitruunamehulla ja suolalla. Lue koko uutinen:

