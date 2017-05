Uutinen

Etelä-Saimaa: Virolahdella tehtiin viikonloppuna erittäin harvinainen lintuhavainto — Nähty Suomessa vain kahdesti aiemmin Virolahden Arktikapäivien risteilyllä havaittiin lauantaina illalla Suomen 3. ja Euroopan 20. kyhmypilkkasiipi. — Se on kova harvinaisuus Suomessa. Havaitsimme linnun risteilyllä Ulko-Tammioon. Lintu oli tavallisten pilkkasiipien seurassa ja jo paikanpäällä heräsi epäilys lajista. Myöhemmin tutkin ottamiani kuvia ja sain lajin määritettyä, kertoo Arktikapäivillä oppaana toimiva Teemu Sirkkala. Sirkkala kertoo, että kyhmypilkkasiiven erottaa tavallisista pilkkasiivistä sen pään muodosta. — Sillä on sellainen luisu otsa ja kyhmy nokassaan. Kyhmypilkkasiipi on Virolahtea tutumpi näky muun muassa Itä-Siperiassa. — Upea lintu kyllä. Olen juuri järjestämässä uutta retkeä Ulko-Tammioon. Toivottavasti lintu on vielä siellä, toivoo Sirkkala. Arktika-päivät jatkuvat Virolahdella 21. toukokuuta asti. Lue koko uutinen:

