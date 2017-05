Uutinen

Etelä-Saimaa: Swingmakers laajentaa golfhalliaan 600 neliön harjoituskeskukseksi Swingmakers avaa kesän pelikauden päätyttyä uuden harjoituskeskuksen Etelä-Saimaan toimitaloon Lappeenrantaan. Korkeaa pelitilaa ja matalampaa myymälä- ja toimistotilaa on yhteensä 600 neliötä.Yhtiön osakas ja markkinoinnista ja myynnistä vastaava Olli Pylkkönen kertoo, että avajaispäivä on lokakuussa, ja kesä menee rakennustöissä. Swingmakersin talvikauden keskus on Lappeenrannassa aiemminkin ollut Lauritsalantiellä lehtitalon tiloissa, mutta nyt pinta-ala ja lyöntikorkeus kasvavat reippaasti.— Korkeutta on sen verran, ettei osu pallo kattoon, Pylkkönen sanoo.Hallin isommassa osassa 15 pelaajaa voi lyödä yhtäaikaa 13—14-metrisiä lyöntejä. Jos lyödään pitkittäin, lyöntimatkaa saadaan 22 metriä, kun vanhassa tilassa se oli neljä metriä. Pitempi matka antaa oikeamman kuvan lyönnistä.— Jos draiveri vie 22 metrin matkalla pallon metrin sivulle, se on aika paljon sitä todellisuudessakin, Pylkkönen kuvaa.Hallin pienemmälle puolelle tulee simulaattori ja myöhemmin ehkä toinen, myynti- ja toimistotilat sekä puttiviheriö. Mahdollisesti myös toiminnallisen harjoittelun tila.— Hirveästi Suomessa ei ole näin isoja talvihalleja. Tarkoitus on saada asiakkaiksi golfareita ympäri Kaakkois-Suomen.Pylkkösen mukaan rakentamisen materiaalien kustannusarvio ilman uutta simulaattoria on 35 000—50 000 euroa. Lue koko uutinen:

