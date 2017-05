Uutinen

Etelä-Saimaa: Susi raateli pihakoiran Juvalla yöllä — koira oli aamulla löydettäessä vielä hengissä, mutta jouduttiin lopettamaan Susi on syönyt pihakoiran Juvalla Etelä-Savon Riistakeskukseen tulleen tiedon mukaan. Susi on osittain syönyt pihakoiran Juvalla Laurkankaalla sunnuntai-iltana kello 22— 24. Koira on löydetty aamulla hengissä, mutta pahoin loukkaantuneena talon läheisyydestä pellonlaidasta. Iäkäs, toistakymmentä vuotta vanha koira jouduttiin lopettamaan. Etelä-Savon riistapäällikkö Petri Vartiainen pitää melko varmana, että eläin on ollut juuri susi. — Rajausta on tehty, että mikä se voi olla. Vaihtoehdot ovat käymässä vähiin. Tieto asiasta tuli paikalliselta riistanhoitoyhdistykseltä, ja myös petoyhdyshenkilö on käynyt paikalla. — Täysin varmoja ei tietenkaan voida olla, koska yöllistä tapahtumaa ei ole nähty. Vajaa vuosi sitten samalla seudulla hirvikoira jäi suden suuhun Joroisten kunnan puolella. Jälkihavaintoja susista on puolen vuoden ajalta. Vartiainen muistuttaa, että nuoret sudet liikkuvat tähän vuodenaikaan paljon, joten kohtaaminen voi tapahtua missä vaan. Hä ei ole toistaiseksi nähnyt kuvia koirasta eikä osaa sanoa, onko koiraa todellakin syöty vai vain purtu. — Tämä hetken tiedon mukaan sitä on "purtu vahvasti". Vartiainen huomauttaa, että susi on tuntemuksia herättävä eläin, joten tämäkin tapaus saa varmasti aikaan kommentointia puolesta ja vastaan. Tulevaisuus myös näyttää, jääkö tapaus yksittäiseksi vai tuleeko susivahinkoja lisää. Susista saa suurpedon aiheuttamaa vahingonkorvausta, jota hoitaa maaseutuviranomainen. Myös riistakeskus kertoo selvittävänsä tapahtunutta tarkemmin. Lue koko uutinen:

