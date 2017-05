Uutinen

Etelä-Saimaa: Selvitysmies Olli Mäenpää: Ylessä on ongelmia vain Atte Jääskeläisen toimituksessa – ”On päässyt muodostumaan maan tavaksi, että Yleen voidaan vaikuttaa” Yle on pyrkinyt välttämään virheitä viimeiseen asti, sananvapauden kustannuksella. Ylen uutisten johto on taipunut ulkopuoliseen painostukseen. Toiminta on ollut erittäin poikkeuksellista. Tähän johtopäätökseen tuli hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää, jonka tekemä selvitys Ylen riippumattomuudesta julkistettiin maanantaina. Mäenpään mukaan politiikot käyttävät hyväkseen tilannetta, että Yleä pidetään ”eduskunnan radiona”. — On päässyt muodostumaan maan tavaksi, että Yleen voidaan vaikuttaa, erityisesti poliittisella puolella, Mäenpää sanoo. Ylen toimittajat vakuuttavat Mäenpään mukaan, että heidän integriteettinsä kestää vaikuttamisyritykset. — Mutta meille yleisön edustajille ei tätä kuvaa tule, jos nähdään, että kyllä siihen voidaan vaikuttaa. Se ei ole omiaan luottamusta herättämään. Mäenpään mukaan Ylen journalistisessa johtamisessa on ollut vakavia puutteita. Olisiko johtoa siis syytä vaihtaa? — Tähän en ota kantaa. Totean vain sen, mikä haastatteluissa tuli esille. Nyt puhutaan vain yhdestä toimituksesta, uutis- ja ajankohtaistoimituksesta. Kolmessa muussa toimituksessa ei vastaavia ongelmia ilmennyt. Uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaava päätoimittaja on Atte Jääskeläinen, joka on kiistänyt pääministerin vaikuttaneen Ylen uutisointiin. Mäenpää on eri mieltä Jääskeläisen kanssa. — Terrafame-jupakassa Yle mukautui ulkopuoliseen vaikuttamiseen eli taipui siihen, että pääministeri poikkeuksellisella tavalla pommitti Yleisradiota. Yleisradion journalistinen johto hyvin poikkeuksellisella tavalla mikromanageerasi sitä uutisointia. Tällä tavalla Yle mukautui painostukseen, ja se on poikkeuksellista. Mäenpää haastatteli selvitystä varten 48:aa yleläistä, joista suurin osa oli journalisteja. Joukossa oli mukana myös Ylestä irtisanoutuneita. Lue artikkeli Helsingin Sanomien verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/15/Selvitysmies%20Olli%20M%C3%A4enp%C3%A4%C3%A4%3A%20Yless%C3%A4%20on%20ongelmia%20vain%20Atte%20J%C3%A4%C3%A4skel%C3%A4isen%20toimituksessa%20%E2%80%93%20%E2%80%9DOn%20p%C3%A4%C3%A4ssyt%20muodostumaan%20maan%20tavaksi%2C%20ett%C3%A4%20Yleen%20voidaan%20vaikuttaa%E2%80%9D/2017122257343/4