Etelä-Saimaa: Rikkoutuuko moottorisahajongleerauksen maailmanennätys Kouvolassa lauantaina? Janne Mustonen yrittää uudelleen Kouvolalainen taikuri ja jonglööri Janne Mustonen yrittää toistamiseen maailmanennätystä kolmella moottorisahalla jongleerauksessa. Uhkarohkea yritys nähdään Kouvolan kauppakeskus Veturissa lauantaina 20. toukokuuta kello 14. Nykyinen ennätys, 94 heittoa, on ollut kanadalaisen Ian Stewartin hallussa vuodesta 2011. Mustosen tavoite on yli sata heittoa. Ennätys mitataan kiinniotettujen heittojen määrässä. Mustonen yritti ennätystä viime elokuussa Imatralla, mutta suoritus jäi 90 heittoon. — Typerän tekniikkavirheen takia saha vain lipesi miun kädestä, vaikka olin hyvässä yli sadan heiton kunnossa. Mie en voinut uskoa, että näin voi käydä! Mustonen päivittelee tiedotteessa. — Mutta eihän kaheli karjalainen luovuta. Nyt on treenit olleet kovempia ja heittomäärätkin tuplaantuneet. Moottorisahajongleeraus vaatii harjoittelua, hyvää kuntoa ja lujia hermoja. Jokainen kolmesta sahasta painaa yli kolme kiloa ja on käynnissä koko suorituksen ajan. Lajilla on Suomessa vanhempiakin perinteitä. Ensimmäisen Guinnessin ennätyskirjaan merkityn maailmanennätyksen teki suomalainen Juha Kurvinen vuonna 1999 kuudella kiinniotetulla heitolla. Lue koko uutinen:

