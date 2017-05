Uutinen

Etelä-Saimaa: Palvelukoti Taipale saa tänään asukkaat Taipalsaaren uusi palvelukoti Taipale aloittaa toimintansa. Asukkaat ja henkilökunta muuttavat sinne tänään maanantaina. He muuttavat Eksoten ylläpitämästä vanhainkodista, joka on toiminut Saimaanharjulla entisen Taipalsaaren sairaalan tiloissa. Sen toiminta päättyy. Uusi palvelukoti Taipale on vastavalmistunut kirkonkylälle hyvinvointiaseman viereen osoitteeseen Vilkolantie 3. Rakennuksen omistaa Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot. Palvelukodissa on 15 palveluasumisen asuntoa ja 15 tehostetun palveluasumisen asuntoa. Lisäksi palvelukodissa on kaksi asuntoa, jotka on tarkoitettu tilapäiseen, lyhytaikaiseen, kuntouttavaan asumiseen, esimerkiksi omaishoidettaville vuorohoidossa käyville asiakkaille. Eksote toimii tiloissa vuokralla ja vastaa hoivapalvelujen tuottamisesta asukkaille. Lue koko uutinen:

