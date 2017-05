Uutinen

Etelä-Saimaa: Nyt se varmistui: Niina Malm nousee Imatran kaupunginvaltuuston johtoon SDP:n Niina Malm, 35, on Imatran kaupunginvaltuuston uusi puheenjohtaja. Asia varmistui maanantaina kokoomuksen johtaman ryhmä 22:n, SDP:n ja vasemmistoliiton neuvotteluissa. Samalla istumalla varmistui, että kokoomuksen Anna Helminen, 41, jatkaa kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Muita nimiä ei kerrota vielä julkisuuteen. — Paikkajako saatiin jo viime viikolla viittä vaille valmiiksi. Nyt se saatiin lopullisesti valmiiksi myös tasa-arvon näkökulmasta. Sukupuolet on saatu paikoilleen kokonaisuuteen, mutta vielä ei ollut valmiutta kaikkiin nimiin, kuvailee neuvotteluja johtanut Anu Urpalainen (kok.). Kokoomuksen, perussuomalaisten, keskustan ja vihreiden ryhmä 22 olisi voinut napata itselleen molemmat vaikutusvaltaiset puheenjohtajuudet. Tällaiseen ei haluttu lähteä, Urpalainen sanoo. Sovitulla paikkajaolla kunnioitetaan vaalitulosta ja äänikuningatar Niina Malmin jättimäistä äänimäärää. — Tärkein asia on se, että olemme hyvässä yhteisymmärryksessä saaneet sovittua paikkajaon, ja olemme kaikki puolueet tyytyväisiä paikkajakoon. Neuvottelijat ainakin, Urpalainen sanoo. Tämän jälkeen neuvottelutulos menee vielä jokaisen ryhmän hyväksyttäväksi, hän jatkaa. Kokoomus käy läpi omaa paikkajakoaan keskiviikkona, suurin puolue SDP ensi sunnuntaina. — Kaikille puolueille, joilla on valtuutettuja, löytyy lautakunnista paikkoja. Lähdemme siitä, että ensi sunnuntaina on kaikki nimet valmiina. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/15/Nyt%20se%20varmistui%3A%20Niina%20Malm%20nousee%20Imatran%20kaupunginvaltuuston%20johtoon/2017522258751/4