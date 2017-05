Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan valtuusto tekee tiliä toimikaudestaan Lappeenrannan nykyinen kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina viimeisen kerran poikkeuksellisen pitkällä toimikaudellaan. Kuntien valtuustojen toimikauttahan jatkettiin viidellä kuukaudella kuntavaalien ajankohdan siirtämisen ja uuden kuntalain voimaan tulemisen vuoksi. Uudet valtuustot valittiin huhtikuussa ja ne aloittavat toimikautensa kesäkuun alussa, jolloin tulee voimaan myös uusi kuntalaki. Nykyisellä Lappeenrannan valtuustolla on tiedossa istumalihaksia koetteleva maanantai. Kokouspäivä alkaa jo puolelta päivin iltakoululla, jossa käsitellään Lappeenrannan päivähoidon tilannetta. Iltakoulun jälkeen alkaa itse valtuustokokous, jossa pääaihe on kaupungin viime vuoden tilinpäätös niin eurojen kuin henkilöstön osalta. Ennen tilinpäätöstä asialistalla on strategiaa, organisaatiouudistusta ja hallintosääntöä sekä pari valtuustoaloitetta. Puhetta syntyy melkoisella varmuudella ainakin aloitteesta, joka koskee Rakuunamäellä sijaitsevien upseerikerhon ja sotilaskodin tulevaisuutta. Rakennukset jäävät tämän vuoden aikana tyhjilleen, sotilaskoti jo kesäkuussa ja upseerikerho vuoden lopussa. Viime vuoden tilinpäätöksen lisäksi valtuusto tekee tiliä omasta onnistumisestaan kuluneiden neljän ja puolen vuoden aikana. Valtuustokauden alussa valtuusto päätti talouden tasapainottamisohjelmasta, jota toteuttamalla kaupungin velkaantuminen on saatu hallintaan, vaikka samaan aikaan on tehty mittavia investointeja. Käytännössä se on tarkoittanut säästämistä ja toimintojen tehostamista, mikä on aika-ajoin herättänyt arvostelua sekä kaupunkilaisten että myös poliitikkojen suusta. Tilinpäätökseen kuuluu myös tilintarkastajien lausunto, ja siinä tilintarkastaja kiinnittää huomiota puutteisiin kaupungin sopimusosaamisessa. Tilintarkastaja sanoo lausunnossaan, että osaamattomuus on aiheuttanut taloudellista vahinkoa kaupungille. Tästäkin aiheesta varmasti keskustellaan. Maanantain kokouksessa päättyy myös Heikki Järvenpään (kok.) kolme valtuustokautta kestänyt valtuuston puheenjohtajuus. Häneltä on odotettavissa oma tilinpäätöksensä ja yhteenvetonsa kuluneista ja tulevista vuosista. Valtuuston iltakoulu alkaa valtuustosalissa kello 12, ja varsinainen valtuustokokous kello 14. Molemmat tilaisuudet ovat yleisölle avoimia. Lue koko uutinen:

