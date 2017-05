Uutinen

Etelä-Saimaa: Kiinan ja Venäjän delegaatiot tutustuvat Etelä-Karjalan osaamiseen Lappeenrannan kaupunki virittää alkuviikosta yritysyhteistyötä Kiinan ja Venäjän suuntaan. Joutsenon Rauhassa on tiistaina ja keskiviikkona aiheesta seminaari, johon odotetaan noin 20 hengen delegaatiota molemmista maista. Kiina-Eurooppa-Venäjä-seminaarissa yritetään tiedotteen mukaan syventää Etelä-Karjalan alueen elinkeinoelämän suoria kontakteja kiinalaisten ja venäläisten suuntaan. Lisäksi seminaari pyrkii lisäämään kansainvälistä matkailua maakuntaan. Seminaarin ohessa kiinalaiset ja venäläiset delegaatiot vierailevat yrityksissä, tutustuvat täkäläisiin cleantech-innovaatioihin sekä Lappeenrannan vihreisiin tekoihin. Lappeenranta on petannut suhteita Kiinan suuntaan Shanghain lähellä Yixingin kaupungissa. Siellä olevassa ympäristöteknologian alan tiedepuistossa avattiin viime syksynä Lappeenrannan kaupungin, yliopiston ja useiden yritysten yhteinen osasto. Tämän viikon seminaari kuuluu Yixingissä sovittuun toimintasuunnitelmaan. Lappeenranta on tiedotteen mukaan kutsunut seminaariin yhteistyökumppaneita myös Kiinan muilta alueilta. Venäjältä seminaariin on kutsuttu yrityksiä erityisesti puhtaan teknologian eli cleantechin ja matkailun alalta sekä kansainvälistä liiketoimintaa edistäviä organisaatioita. Mukana on myös suomalaisyrityksiä, Etelä-Karjalasta myös 39 organisaatiota käsittävä energia- ja ympäristöalan yritysverkosto GES (Green Energy Showroom) ja Lappeenrannan yliopisto. Kinna-Eurooppa-Venäjä-yritysyhteistyöseminaari on Holiday Club Saimaassa FTR-foorumin yhteydessä. FTR-foorumi on teknologia- ja teollisuustapahtuma, joka järjestetään myös tiistaina ja keskiviikkona. Seminaariin ja foorumiin odotetaan kaikkiaan noin 200 osallistujaa. Lue koko uutinen:

