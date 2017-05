Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukaan pölyräjähdys: Tärkkelysjauhe pääsi purkautumaan puhjenneesta letkusta – infralämmitin räjäytti pölyn liekkeihin Kaukaan paperitehtaalla toissa viikolla sattunut pölyräjähdys johtui puhjenneesta letkusta. Tehtaanjohtaja Matti Laaksonen kertoo, että tärkkelyspölyä tehtaalle kuljettaneesta autosta lähtenyt letku oli puhjennut noin puolen metrin päässä auton lastausyhteestä. —Siitä lähti tärkkelyksen pölyäminen. Paineistettu ilma pölläytti tärkkelystä ympäristöön. Tärkkelyspöly syttyi räjähdyksenomaisesti tilassa olleista infralämmittimistä, joiden tarkoituksena on pitää alue sulana talvisin. —Siitä tuli lämpö pölyräjähdykseen. Kaikki tapahtui todella nopeasti. Tuli pääsi aika voimakkaasti etenemään vesikatolle asti. Laaksonen kertoo, että tehtaalla selvitetään yhä, minkä takia purkuletku oli puhjennut. Selvitysten mukaan käytetty letku oli oikean mallinen. — Kärryssä tai purkusysteemissä ei myöskään pitäisi olla mitään osia, mitkä olisivat aiheuttaneet puhkeamisen. Kuljettaja palannut töihin Kaukaan tehtaalla syttyi tulipalo kello neljän jälkeen iltapäivällä keskiviikkona 3. toukokokuuta. Palo syttyi paperin päällystysaineiden purkupaikalla, kun tärkkelysjauhe räjähti lastauksen yhteydessä. Räjähdyksen aiheuttanutta tärkkelysjauhetta käytetään tehtaalla paperin sideaineena, päällysteen kiinnittämiseen pohjapaperiin. Laaksonen sanoo, että räjähdys ja sitä seurannut tulipalo aiheuttavat muutoksia tehtaan käytännöissä. Ensimmäinen seikka on lämmittimien poistaminen. — Se pitää miettiä niin, että niitä ei ole läheisyydessä. Myös parannuksia annostelusysteemeihin mietitään. Tämä oli myös opettavainen tarina. Olemme jakaneet samat opit globaalisti UPM:n tehtaille. Tulipalo ei vaikuttanut Kaukaan tehtaan tuotannolliseen toimintaan. Palaneiden alueiden korjaustoimet ovat käynnissä. Tuhojen rahallista arvoa Laaksonen ei tässä vaiheessa osaa arvioida. Laaksonen kertoo, että räjähdyksessä lieviä palovammoja saanut autonkuljettaja on palannut töihin muutaman päivän poissaolon jälkeen. — Hän oli selvinnyt yllättävän pienillä vaurioilla. Mitään pysyvää vaurioita ei ilmeisesti jäänyt, mistä olemme tietenkin iloisia. Lue koko uutinen:

