Uutinen

Etelä-Saimaa: Järvenpään viimeinen valtuusto teki enemmän ja puhui vähemmän Lappeenrannan väistyvä kaupunginvaltuusto on ollut poikkeuksellinen. Sen toimikausi oli viisi kuukautta tavanomaista pidempi. Se teki valtuustokauden alussa päätöksen kaupungin talouden tasapainottamisesta ja huolehti, että päätös toteutui. Maanantaina se piti tilinpäätöskokouksen ennätysajassa, vaikka kokous oli samalla valtuustokauden viimeinen. Ei ihme, että kokousta leimasi tyytyväisyyden ja kehujen ilmapiiri. Virkamiesjohto kehui valtuustoryhmiä, ja valtuustoryhmät virkamiehiä ja toimialajohtajia. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva saattoi kertoa tilinpäätöskatsauksessaan, että kaupungin talousarviovelka väheni kolmessa vuodessa 23 miljoonaa euroa. Vuosikate eli tulorahoitus on riittänyt niin poistoihin kuin investointeihin. Se tarkoittaa, että talous on tasapainossa. — Kaikki toimialat alittivat viime vuonna budjettinsa, Jarva sanoi. Ei kuitenkaan pelkkää aurinkoa Kaupungin strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen sanoikin, että Lappeenranta pärjää talouden tunnusluvuissa erittäin hyvin vertailukaupunkien kanssa. — Valtuustokausi päättyy melko erilaisissa tunnelmissa kuin alkoi. Kiitos teille, että pysyitte tekemissänne päätöksissä, Naukkarinen kehui valtuustoa. Talouslukujen taustalla on kuitenkin myös ikäviä asioita. Työpaikkojen määrä on vähentynyt. Kaupungin asukasmäärä pieneni viime vuonna reilulla sadalla ihmisellä. Säästöt ja tiukka taloudenpito on vaikuttanut palvelujen tarjontaan. Ennen valtuustokokousta valtuutetuille pidettiinkin iltakoulu kasvatus- ja opetustoimen viimeisimpien säästöjen vaikutuksista varhaiskasvatuksen palveluihin. Valtuustoryhmät ottivatkin viime vuoden tilinpäätöksen ryhmäpuheenvuoroissaan esiin varhaiskasvatuksen tilanteen. Kaikilla ryhmillä oli sama sanoma eli jos varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää työvoimaa, rahat ja keinot on löydyttävä. Keinoista ja rahan lähteistä oli näkymyseroja. Yhteistyötä ja sitoutumista Viime vuosi ja koko päättyvä valtuustokausi on ryhmien mielestä osoittanut, että yhteistyöllä ja yhdessä tehtyihin päätöksiin sitoutumalla saadaan tuloksia. Kesäkuussa aloittavan uuden valtuuston tärkeimpänä tehtävänä pidetään elinkeinopolitiikan vauhdittamista ja yrityspalvelujen kehittämistä. Monesta suusta kuultiin, että hyvinvointi tulee yritysten luomista työpaikoista. Kaupungin imagossa on myös valtuutettujen mielestä parannettavaa. Taksat ja maksut ovat korkeita, ja kielteistä julkisuuttakin on tullut. Yhtenä imagovalttina pidettiin toimivia tukipalveluja lapsiperheille. Kaupunki, jossa palvelut toimivat, on houkutteleva. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/15/J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4n%20viimeinen%20valtuusto%20teki%20enemm%C3%A4n%20ja%20puhui%20v%C3%A4hemm%C3%A4n/2017122258419/4