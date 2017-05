Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralla syttyi kolme pientä maastopaloa lyhyen ajan sisällä — ”Todennäköisesti junan pyörien laakereista lähtenyt kipinä sytytti ruohikon” Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai maanantaina puoliltapäivin kolme maastopalohälytystä lähes samaan aikaan. Ensimmäinen hälytys tehtiin kello 11.58 Vuoksenniskalle Etukujan lähettyville. Vuoromestari Hannu Liimatainen kertoo, että junaradan penkalla paloi ruohikkoa noin kymmenen neliön alueelta. Pian tämän jälkeen pelastuslaitos hälytettiin Ratamokadun läheisyyteen, jossa aluskasvillisuutta paloi noin 300 neliömetrin alueelta. — Näiden kohteiden puolivälissä oli kolmas paikka junaradan penkalla, jossa ruohikkoa paloi noin 20 neliön suuruisella alueella, Liimatainen kertoo. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen yksiköt sammuttivat palot nopeasti. Liimataisen mukaan lähes samaan aikaan syttyneet palot olivat kaikki saman junaradan varrella. — On syytä olettaa, että radalla kulkeneen junan pyörien laakereissa on ollut vaurio. Niistä on saattanut lähteä kipinä, joka on sytyttänyt kuivan ruohikon palamaan. Lue koko uutinen:

