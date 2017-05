Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan pelastuslaitos palkittiin työelämäpalkinnolla — henkilöstön työtyytyväisyys on lisääntynyt Sitra on myöntänyt Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle työelämäpalkinnon. Palkinto jaettiin 9. toukokuuta Tahdonvoimaa työhyvinvointiin -tapahtumassa Helsingissä. Kaikkiaan palkinnon sai yhdeksän työpaikkaa. — Valintatyöryhmä antoi pelastuslaitokselle vuolaita kehuja toiminnan kehittämisestä. Laitoksen ständillä kävi tilaisuudessa myös kova vilske, kertoo palkinnonhakumatkalla mukana ollut resurssitoimiston päällikkö Sampsa Lintunen pelastuslaitoksen tiedotteessa. Tiedotteen mukaan palkittavilla työpaikoilla on muokattu työtä ja työtapoja tuloksellisempaan ja työkykyä tukevaan suuntaan. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella neljä paloasemaa on paikallisella sopimisella ja työtehtäviä keskittämällä tehostanut toimintaansa. Laitoksella on siirrytty kokonaispalkkaukseen ja -työaikaan. Henkilöstöresursointi ja -suunnittelu on keskitetty yhteen resurssitoimistoon ja henkilöstö on otettu mukaan kehitystoimintaan. Toiminnan tehostamisella saavutetut säästöt on käytetty henkilöstön hyväksi esimerkiksi palkkaamalla laitokselle oma työfysioterapeutti. Myös henkilöstön työtyytyväisyys on lisääntynyt. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen palkintosumma oli 15 000 euroa. Lue koko uutinen:

