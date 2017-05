Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksoten kyydeistä alkaa uusi kilpailutus — ehdot kiinnostavat Imatran taksien ykköskuskia Eksote on sorvaamassa uutta hankintapäätöstä maksamiensa kuljetusten välitys- ja hallintapalveluista. Kun tämä asia on selvä, alkaa kuljetusresurssien kilpailuttaminen. Lähtöviivalle kutsutaan palvelujen tuottajat, eli taksiyritykset ja muut liikennöijät. Maalissa tavoite on, että kaikille tarvitseville löytyy juuri oikeantyyppistä kyytiä. Eksoten logistiikkapäällikön Henna Granqvistin mukaan uusi kilpailukierros saadaan liikkeelle pikapuoliin. Kilpailuttajan toive on, että tarjouksia tulee paljon. Kuljetuksista tämän kilpailun ulkopuolelle jää vain ensihoito. Kilpakentästä tulee entistä laajempi. Tästä lähin on kilpailutettava myös esimerkiksi sellaiset vammaisten virkistysmatkakuljetukset, joita Kela ei ole kustantamassa. — Vaikkapa vammaisen kuljetus asunnolta teatteriin, Granqvist havainnollistaa. Imatran Taksi Oy:ssä Eksoten kuljetuskilpailua odotetaan yhtiön puheenjohtajan Toni Haakanan mukaan mielenkiinnolla. Erityisesti Haakanaa kiinnostavat sopimusehdot. — Viimeksi ne olivat minusta sanktiopykälineen niin tiukkoja, että itse en yrittäjänä viitsinyt kisaan lähteä, Haakana kertoo. Toisenlaisilla ehdoilla seuraavalle kierrokselle lähtö kyllä kiinnostaa Haakanaa. Eksoten kyydit ovat merkittävä taksien työllistäjä. — Näitä sotekorttikyytejä ajetaan Imatralla päivittäin, milloin enemmän, milloin vähän vähemmän, Haakana tietää. Lue koko uutinen:

