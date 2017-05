Uutinen

Etelä-Saimaa: Analyysi: Sote-markkinat jaetaan uudistuksen alkuvaiheessa — Alkavatko yritykset kilpailla asiakkaista ilmaisilla ämpäreillä? Jos voit valita yksityisen firman tai maakunnan yhtiön ylläpitämän sote-keskuksen, kumman otat? Kysymys on monella edessä lähivuosina. Sosiaali- ja terveyspalveluiden suurin kiistakapula eli valinnanvapaus tulee näillä näkymin voimaan vuonna 2019. Silloin perusterveydenhuollon markkinat avautuvat kilpailulle, ja jokainen saa päättää, mihin sote-keskukseen hakeutuu hoitoon. Alkuvaiheessa vertailutietoa eri palveluntuottajien laadusta ei ole olemassa. Järjestelmät, joissa pääsee tarkastelemaan esimerkiksi eri keskusten jonotusaikoja, asiakastyytyväisyyttä tai hoidon tuloksia ovat valmiita vasta vuosien kuluttua. Aluksi valinnat tehdään sijainnin, aiempien kokemusten ja suositusten perusteella. Lisäksi mukaan astuvat mielikuvat ja markkinointi. Jokainen yhtiö yrittää varmasti haalia asiakkaita liputtamalla laadun puolesta. Eniten potilaita saa luultavasti se, joka kertoo uskottavimmin, mitä laatu tarkoittaa ja on myös näyttänyt nuo puheet toteen. Peliin lähdettäessä kaikilla brändeillä on rasitteensa. Mielikuva jonottamisesta elää tiukassa Julkisen puolen kipukohta ovat jonot. Palveluiden huono saatavuus oli yksi syy koko sote-uudistuksen käynnistämiselle. Etuna on se, että maanlaajuinen terveysasemaverkko on jo olemassa ja palveluihin luotetaan. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa ne, jotka ovat päässeet Eksoten palveluiden piiriin, ovat olleet melko tyytyväisiä. Yksityisten terveysyhtiöiden riesana on puhe yhtiöiden omistuskuvioista. Vuosien takainen verosuunnittelu vahingoitti esimerkiksi Mehiläisen mainetta. Vahvuutena korostuu aurinkoinen asiakaskokemus. Palvelu on huippuunsa hiottua, ajanvaraus sujuvaa ja digitaalisia sovelluksia piisaa. Kokemukseen vaikuttaa osaltaan asiakaskunta. Yksityistä terveydenhuoltoa käyttävät usein hyvin toimeentulevat ja työikäiset. Julkista puolta kuormittavat vanhukset ja pitkäaikaissairaat. Sairauden tuntu on käytävillä läsnä. Tulevien sote-keskusten on pelattava näillä olemassa olevilla faktoilla, ja silloin korostuu markkinointi. Siinä yksityinen puoli on valovuoden julkista sektoria edellä. Yksityiset toimijat hallitsevat markkinointiviestinnän Eksoten viestintäbudjetti oli viime vuonna 100 000 euroa. Summa sisälsi viestintähenkilökunnan palkkoja lukuun ottamatta kaiken sisäisestä viestinnästä työnantajamielikuvan luomiseen. Potilaille suunnattua markkinointiviestintää Eksote ei ole tehnyt. Julkisen puolen ei ole tarvinnut hallita laadun raportointia tai asiakaskokemuksen johtamista. Valinnanvapauden alkuvaiheessa Eksote aikoo panna noihin asioihin nykyistä enemmän rahaa ja työvoimaa. Hankalaa on vain se, että uusia maakuntia ei vielä ole, eikä palveluita ole yhtiöitetty. Tuleva brändi on rakentamatta. Yksityisellä puolella tilanne on toinen. Kahdesta tunnetuimmasta terveysyhtiöstä Mehiläinen käytti viime vuonna markkinointiin vajaan prosentin liikevaihdostaan, eli noin kuusi miljoonaa euroa. Terveystalolta markkinointibudjettia ei ollut saatavissa. Laadun raportoinnissa ja siitä viestimisessä yritykset ovat konkareita. Terveystalo on julkaissut laatukirjan, jossa se kertoo hoitonsa vaikuttavuudesta. Yrityksen lääkärit antavat asiantuntijahaastatteluita, punkkialueille tehdään kohdennettuja roketemainoskampanjoita ja sosiaalisessa mediassa tavoitellaan nuoria. Huhtikuussa näyttelijä Mikko Leppilammen ex-vaimo, rakkaustohtori Emilia Vuorisalmi kertoi kuvapalvelu Instagramissa, että vastailee elämäntapoihin liittyviin kysymyksiin Mehiläisen Facebook-live-lähetyksessä. Alkuvaihe voi ratkaista sote-keskuspelin voittajan Sote-keskusmarkkinat jaetaan valinnanvapausuudistuksen alussa. Ihmisen pitää lakiesityksen mukaan sitoutua valitsemaansa sote-keskukseen vuodeksi. Ensimmäisestä valinnasta saattaa tulla pysyvä, sillä suomalaiset vaihtavat terveyspalveluja laiskasti. Yritysten on pakko onnistua alussa, ja asiakkaista kamppailu voi synnyttää lieveilmiöitä. Pienen mittakaavan kytkykauppaa on jo nähty esimerkiksi Kiuruvedellä, jossa on käynnissä soten valinnanvapauskokeilu. Siellä terveysyhtiö Kunnanlääkärit on tarjonnut asiakkaille niin laskiaispullia kuin täytekakkuakin. Potilaalle tilanne on kaksijakoinen. On päätöntä, että valintoja joutuu tekemään ilman vertailutietoa ja sitoutumaan yhteen keskukseen pitkäksi aikaa. Aiheellinen pelko on myös se, alkavatko esimerkiksi julkisen sektorin päivystyspalvelut rapautua, jos yksityinen puoli onnistuu haalimaan ison osan ammattilaisista itselleen. Eriarvoistumisen riskikin on, sillä kaikkialle kilpailua ei synny. Tilanteen hyvä puoli on, että terveydenhuolto on laadukasta ja tarkasti valvottua niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Kovin surkeaa valintaa tuskin voi tehdä. Ja vaikka palvelu ei olisikaan täysin sujuvaa, sote-keskusjonossa istumisen kestää, jos jonon päässä odottaa lääkärin lisäksi ilmainen ämpäri. Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/15/Analyysi%3A%20Sote-markkinat%20jaetaan%20uudistuksen%20alkuvaiheessa%20%E2%80%94%20Alkavatko%20yritykset%20kilpailla%20asiakkaista%20ilmaisilla%20%C3%A4mp%C3%A4reill%C3%A4/2017122248748/4