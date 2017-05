Uutinen

Etelä-Saimaa: Tavalliset äidit antavat elämän eväät suurille päättäjille Tunnukseton kirjekuori näytti mainospostilta. Taipalsaarelainen Maija-Liisa Kuronen sai lukea tekstiä hyvän tovin, ennen kuin hän tajusi saaneensa kutsun Säätytalolle. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö palkitsisi hänet äitienpäivänä Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitalilla kultaristein. Samassa yhteydessä muistettaisiin 32:a muuta äitiä. Tietoa seurasi hetken hämmennys. Voiko ihan tavallinen äiti olla perusteluissa mainittu ansioitunut kasvattaja? — Mutta sellaisiahan me tavalliset äidit ja mummot olemme, isoja vaikuttajia lähipiirissä. Me juuri siirrämme arvoja, asenteita ja mielipiteitä eteenpäin. Kuronen muistuttaa, että melkein kaikki päättäjät ovat tavallisten äitien kasvattamia. Äitien vaikutusvalta on välillistä mutta huomattavaa. — Tunnen edustavani kaikkia tavallisia äitejä presidentin vastaanotolla. Neljän lapsen äiti tietää, ettei lastenkasvatus ole pelkkää hempeilyä. Äiti joutuu kohtaamaan kaiken muun ohella oman epätäydellisyytensä. — Siihen olen pyrkinyt, että jokainen lapsi tulisi nähdyksi, kuulluksi ja jopa ymmärretyksi omana itsenään. Kurosen oma kokemus nähdyksi tulemisesta on alakouluvuosilta Karhulasta. Koulun isolla pihalla opettaja katsoi alaspäin ja hymyili pienelle koululaiselle. Opettaja tuskin ajatteli mitä teki. Silti Kuronen saa yhä voimaa tuosta hetkestä. — Kun elämässä tulee vastaan suruja ja vastoinkäymisiä, muistetaan mitä äiti tai mummo olisi sanonut. Rohkaisenkin kaikkia äitejä viemään eteenpäin sitä hyvää, minkä he tietävät oikeaksi. Parhaimmillaan Kurosten perhepäivällisille kokoontuu toistakymmentä ruokailijaa. Diakoniatyön omakseen tuntenut äiti näkee oppiensa siirtyneen eteenpäin, kun jälkikasvun joukosta löytyy niin eläinten- kuin Itämerenkin suojelijoita. Äitienpäivän vietto oman perheen kanssa jää tänä vuonna väliin. Yksityinen juhlahetki on luvassa ensi viikolla. — Laitamme aviomiehen kanssa kunniamerkit rintaan ja soudamme veneellä mitaliristeilylle Maavedelle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/14/Tavalliset%20%C3%A4idit%20antavat%20el%C3%A4m%C3%A4n%20ev%C3%A4%C3%A4t%20suurille%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4jille/2017122249115/4