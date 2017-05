Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan ammattiopiston kilpailijat mittelevät Taitaja 2017 -finaaleissa – Taitaja9-finaalissa joukkueet Taipalsaarelta ja Imatralta Saimaan ammattiopiston opiskelijat Tuomas Kettunen ja Simo Uski kilpailevat valtakunnallisen Taitaja 2017 -kilpailun finaaleissa ensi viikolla Helsingissä. Taitaja-finaalit kisataan Helsingin Messukeskuksessa 15.–18. toukokuuta. Tuomas Kettunen, 18, kilpailee elektroniikkalajissa. Kettusta valmentaa lehtori Olavi Vaarala. Hänen huoltajanaan toimii lehtori Erkki Ahonen. Simo Uski puolestaan osallistuu näytöslajina olevaan infrarakentamiseen. Maarakennusalaa opiskelevan Uskin, 18, valmentajana toimii lehtori Jyrki Eskola. Taitaja-kilpailu on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Sen tavoitteena on muun muassa tehdä tunnetuksi ammatillista koulutusta sekä edistää työelämän ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä. Samassa yhteydessä järjestettävään Taitaja9-finaaliin puolestaan lähtee Etelä-Karjalasta kaksi joukkuetta. Taipalsaarelaisen Saimaanharjun yhtenäiskoulun joukkueeseen kuuluvat Rosa Kilpiä, Aaron Nikula ja Minna Uski ja imatralaisen Vuoksenniskan koulun joukkueeseen Hilla Mikkilä, Otso Mikkilä ja Nico Paananen. Joukkueet pääsivät mukaan finaaleihin Etelä-Karjalan paikalliskilpailujen ja Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteisen aluekilpailun kautta vuodenvaihteessa. Taitaja9 on valtakunnallinen kilpailu peruskoulun 7.–9.-luokkalaisille. Aiemmin kilpailu oli suunnattu ainoastaan 9.-luokkalaisille. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/14/Saimaan%20ammattiopiston%20kilpailijat%20mittelev%C3%A4t%20Taitaja%202017%20-finaaleissa%20%E2%80%93%20Taitaja9-finaalissa%20joukkueet%20Taipalsaarelta%20ja%20Imatralta/2017122246045/4