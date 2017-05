Uutinen

Etelä-Saimaa: Rakuunamäen panssarivaunut saatetaan siirtää pois Puolustusvoimien siirtyessä Leiriin Upseeritien varressa Lappeenrannan Rakuunamäellä on yleisön nähtävillä neljä panssarivaunua. Tällä hetkellä niiden tulevaisuus on kuitenkin epävarma. Maasotakoulu on siirtymässä pois Rakuunamäeltä Leirikentän alueelle. Pohdittavana on, voivatko panssarivaunut jäädä Rakuunamäelle ja jos ne jäävät, kuka vastaa niiden ylläpidosta. — Ei ole poissuljettua, että Maasotakoulu jatkaa edelleenkin vaunujen ylläpitoa. Koska toimintomme siirtyvät Leirikentän alueelle, vaunujen siirtoa pitäisi harkita, kertoo esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Esa Hyytiäinen. Maasotakoulun Leirikentän toimipiste sijaitsee aidatulla ja vartioidulla alueella. Käytännössä se tarkoittaisi, ettei ohikulkijoilla olisi mahdollisuutta tutustua vaunuihin samalla tavalla kuin nyt. — Tahtotilamme on, että jos nämä historialliset vaunut ovat Lappeenrannassa, ne olisivat yleisön nähtävissä eivätkä piilossa Puolustusvoimien alueella Leirikentällä, Hyytiäinen sanoo. Maasotakoulu on tiedustellut Lappeenrannan tekniseltä toimelta, voisivatko vaunut jäädä entiselle paikalleen ja siirtyä kaupungin hoitoon. Toistaiseksi kaupungilta ei ole tullut vastausta. — Panssarivaunujen kohtalo onkin vielä auki ja kartoitamme eri vaihtoehtoja, Hyytiäinen sanoo. Panssarivaunut ovat Sotamuseon omaisuutta. Museon johtaja Harri Huusko sanoo, että Puolustusvoimien rakenneuudistuksen seurauksena samanlaisia tilanteita on tullut eteen monella paikkakunnalla. Esimerkiksi Lahdessa Hennalan varuskunta lakkautettiin pari vuotta sitten. — Siellä kaupungin kanssa päädyttiin sopimukseen, että Lahdessa olevaa raskasta kalustoa jäi esille yhteen puistoon ja kaupunki otti kantaakseen ylläpitovastuun, Huusko sanoo. Huusko uskoo, että tämä olisi Lappeenrannassakin paras ratkaisu. — Paremminhan panssarivaunut palvelevat yleisöä julkisella paikalla kuin niin, että se siirretään meidän varastoalueelle. Toki jos kukaan ei ole niiden ylläpitoon halukas, näin täytyy toimia. Rakuunamäellä on esillä muun muassa saksalainen rynnäkkötykki Sturmgeschütz, joita Suomeen hankittiin aikoinaan 59 kappaletta. Vaunuista on yhä jäljellä noin 20, joista yksi Lappeenrannassa. Ulkomaalaiset keräilijät olisivat valmiita maksamaan muun muassa Sturmgeschützeistä merkittäviä summia, mutta Sotamuseon omaisuus ei ole myynnissä. Lue koko uutinen:

