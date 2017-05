Uutinen

Etelä-Saimaa: Pysäköintitalot ovat löytämässä asiakkaansa Lappeenrannassa — City-parkki silti vierailuhetkellä liki tyhjä Lappeenrantalaiset ovat löytämässä tietään kaupungin pysäköintitaloihin. Yksi parkkihallien käyttäjistä on lappeenrantalainen Petri Kemppinen. Hän on tuonut autonsa kauppakeskus Ison-Kristiinan parkkihalliin ostosten ajaksi. — Tähän on helppo tulla, ja muutenkin pysäköinti hallissa on kätevää, Kemppinen toteaa. Hän on käyttänyt Ison-Kristiinan parkkihallia sen alusta saakka. — Väkimäärät ovat mielestäni lisääntyneet. Nykyään ajan monesti alakerroksiin auton, sillä ylhäällä on täyttä, hän toteaa. Myös kaupungin pysäköintiyhtiö Williparkin toimitusjohtajan Mikko Hietamiehen mukaan lappeenrantalaiset ovat löytäneet maanalaisen pysäköinnin hyvin. — Maanpäälliset parkkipaikat ovat vähentyneet, ja maanalaiset lisääntyneet. On luonnollista, että paikat haetaan sieltä, missä niitä on. Alkuvuoden aikana Williparkin pysäköintitaloissa on asioinut noin 60 000 asiakasta. Se on vajaat 10 000 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Eroa selittää lokakuun lopussa auennut P-City, joka sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustassa Marian aukion alla. Asiakkaita P-Cityssä on käynyt Hietamiehen mukaan noin 9 000. Arki-iltana kello viiden aikaan P-Cityssä on kuitenkin hiljaista. Alempi taso on täysin tyhjä, ja ylemmässä kerroksessa autoja on kourallisen verran. — Pysäköintitalot eivät yleensä täyty heti vaan käyttö kasvaa ajan saatossa. Käyttöasteeseen vaikuttaa hyvin paljon se minkälaisia palveluita ja liikkeitä ympäristössä on, toteaa Hietamies. Hän odottaa lisää asiakkaita myös P-Cityn pysäköintitiloihin, kun Marian aukion länsipuolella käynnissä oleva City-korttelin rakennustyöt valmistuvat. Kaupungin pysäköintihallien lisäksi Lappeenrannan ostoskeskukset tarjoavat pysäköintitilaa omissa pysäköintihalleissaan. Esimerkiksi kauppakeskus Galleria, Opri ja Iso-Kristiina tarjoavat pysäköintimahdollisuuden omissa halleissaan. — Pysäköintimäärät ovat kasvaneet koko toimintamme ajan, kertoo Ison-Kristiinan kaupallinen johtaja Ulla-Maija Kemppi. Kempin mukaan Isossa-Kristiinassa ylemmät parkkikerrokset ovat olleet koko ajan täysiä, mutta viime aikoina asiakkaat ovat löytäneet myös alemmat tasot. Lappeenrannan sisällä Kemppi arvelee Ison-Kristiinan parkkihallin käyttöasteen olevan todella hyvä, mutta ei halua kertoa tarkkoja lukuja pysäköintimääristä julkisuuteen. Lue koko uutinen:

