Etelä-Saimaa: Puoliksi lappeenrantalainen yritys voitti ideakilpailun Joensuussa: salainen ja yleinen jäte puhdistaa vaikka meriveden suolattomaksi Joensuulais-lappeenrantalainen Apila Group pokkasi viime torstaina pääpalkinnon Joensuun Tiedepuiston Start Me Up -liikeideakilpailussa. Kisa järjestettiin nyt 16. kertaa. Siihen osallistui 183 ideaa, liki suurin määrä koskaan. — Kisan merkitys meille on valtava. Pääsemme sen avulla pöytälaatikosta kohti oikeita markkinoita, kuvaa yrityksen lappeenrantalainen ympäristöasiantuntija Pirjo Rinnepelto. Lue koko uutinen:

