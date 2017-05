Portugalin historiallinen viisuvoittaja: Tämä oli musiikin voitto ajassa, jossa radiohitit tungetaan päihin väkisin – katso koko tuloslista

Kuva: Sergey Dolzhenko

Portugali on tämän vuoden Euroviisujen voittaja. Voiton vei varhain sunnuntaina Salvador Sobral rakkauslaululla Amar Pelos Dois. Sobralin esitys oli sekä yleisön että asiantuntijaraatien suosikki.



Toiseksi viisufinaalissa sijoittui Bulgarian Kristian Kostov kappaleella Beautiful Mess. Kolmanneksi tuli Moldovan SunStroke Project kappaleella Hey, Mamma.



Pitkin kevättä ennakkosuosikkina pidetty Italian Francesco Gabbani jäi Occidentali’s Karma -kappaleellaan lopulta vasta kuudenneksi.

Heti voiton selvittyä Salvador Sobral kommentoi lavalla, että pitää voittoaan ennen kaikkea musiikin voittona. Finaalissa nähtiin tänäkin vuonna paljon radiohittimäisiä kappaleita, joista Amar Pelos Dois erottui ajattomuudellaan ja laulelmamaisuudellaan.



— Elämme maailmassa, jossa musiikki on pikaruokaa, Sobral kommentoi voittonsa jälkeen. — Mutta musiikki ei ole ilotulitteita. Musiikki on tunne.



Hän jatkoi teemasta tiedotus­tilaisuudessa sanomalla, että häntä ärsyttää nykyinen musiikkikulttuuri, jossa radiokanavat tunkevat ihmisten tajuntaan väkisin tiettyjä kappaleita. Hän itse ei ole musiikinteossaan koskaan tähdännyt radiohitteihin.

Tulokset:

1. Portugali: Salvador Sobral, Amar Pelos Dois (758 pistettä)



2. Bulgaria: Kristian Kostov, Beautiful Mess (615 pistettä)



3. Moldova: SunStroke Project, Hey, Mamma! (374 pistettä)



4. Belgia: Blanche, City Lights (363 pistettä)



5. Ruotsi: Robin Bengtsson, I Can’t Go On (344 pistettä)



6. Italia: Francesco Gabbani, Occidentali’s Karma (334 pistettä)



7. Romania: Ilinca & Alex Florea, Yodel It! (282 pistettä)



8. Unkari: Joci Pápai, Origo (200 pistettä)



9. Australia: Isaiah, Don’t Come Easy (173 pistettä)



10. Norja: Jowst, Grab the Moment (158 pistettä)



11. Hollanti: O’G3NE, Lights and Shadows (150 pistettä)



12. Ranska: Alma, Requiem (135 pistettä)



13. Kroatia: Jacques Houdek, My Friend (128 pistettä)



14. Azerbaidžan: Dihaj, Skeletons (120 pistettä)



15. Britannia: Lucie Jones, Never Give Up On You (111 pistettä)



16. Itävalta: Nathan Trent, Running On Air (93 pistettä)



17. Valko-Venäjä: Navi, Story of My Life (83 pistettä)



18. Armenia: Artsvik, Fly With Me (79 pistettä)



19. Kreikka: Demy, This is Love (77 pistettä)



19. Tanska: Anja Nissen, Where I Am (77 pistettä)



21. Kypros: Hovig, Gravity (68 pistettä)



22. Puola: Kasia Moś, Flashlight (64 pistettä)



23. Israel: Imri, I Feel Alive (39 pistettä)



24. Ukraina: O. Torvald, Time (36 pistettä)



25. Saksa: Levina, Perfect Life (6 pistettä)



26. Espanja: Manel Navarro, Do It For Your Lover (5 pistettä)