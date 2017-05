Uutinen

Etelä-Saimaa: Partakoskentien puut kertovat, millaiseksi tulevaisuuden metsä muodostuu Itsenäisyyden juhlavuoden kuusia on istutettu jo useaan otteeseen. Alkuperäinen Itsenäisyyden kuusi kylvettiin vuonna 1917 ja istutettiin Helsingin Kaivopuistoon vuonna 1931. Suomen itsenäisyyden 50. juhlavuonna 1968 istutettiin yli 30 000 Kotikuusta. Ne kaikki olivat peräisin Itsenäisyyden kuusen siemenistä. Kotikuusia istutettiin myös Partakoskentien varteen noin neljän kilometrin päähän Savitaipaleen keskustasta. 50 vuodessa puusto on ehtinyt varttuneen kasvatusmetsän mittoihin. Partakoskentieltä saa viitteitä siitä, millaiseksi Piikanotkon metsä muodostuu. Kasvupaikkojen erot tosin voivat vaikuttaa puiden kasvuvauhtiin. — Kotikuusten keskiläpimitta 1,3 metrin korkeudelta on 27 senttiä ja puiden keskipituus on 23 metriä. Tämänhetkinen kokonaistilavuus on 380 kuutiota hehtaarilta, kertoo metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan toiminnanjohtaja Suvi Kokkola. Vuotuinen kasvu Partakoskentien lehtomaisella kankaalla on noin 12 kuutiota hehtaarilta. Runkoluku nousee 550 puuhun hehtaarilta. Lue koko uutinen:

