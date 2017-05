Uutinen

Etelä-Saimaa: Palkittu lappeenrantalaisäiti: tärkeintä on huolenpito ja läheisyys 84-vuotias Anneli Ahonen on aina ollut hyvä huolehtimaan muista. Jälkikasvu on kuitenkin opettanut hänelle ennakkoon huolehtimisen ja murehtimisen vähentämistä. Huolehdittavia kyllä riittäisi. Ahosella on neljä lasta, sen jälkeen kuin hänen toiseksi vanhin tyttärensä kuoli 11 vuotta sitten. Lapsenlapsia on tusina ja lapsenlapsenlapsia toinen tusina. — Mietin aina, että nyt silläkin on korvat kipeinä, mitenhän niiden kanssa. Lapset sanovat nykyään aina, että äiti, ei siun tarvitse meistä enää niin paljoa huolehtia, ajattele enemmän itseäsi, hän toteaa. Lastensa lisäksi Ahonen huolehtii myös muista. Hän kuuntelee muiden mietteitä ja murheita vapaaehtoisesti, Saimaan mielenterveysseuran sekä kirkon palvelevissa puhelimissa. Ne puolsivat hänelle haettua kunniamerkkiä. Ahonen syntyi Pornaisissa. Hän muutti Viipuriin 2-vuotiaana ja sieltä talvisodan jaloista taas Pornaisiin. Lappeenrantaan hän tuli edesmenneen miehensä kanssa vuonna 1968 — eikä ole sen jälkeen muualla asunutkaan. Heti kaupunkiin tultuaan pariskunta perusti Voisalmeen Sparhalli — Sammalbaarin, saman katon alla olevan elintarvikekaupan ja baarin. Nuorin lapsi oli silloin kaksivuotias, vanhin 15. — Lapset kasvatettiin siinä työnteon kanssa samaan aikaan. Ei meillä mitään kotiapulaisia ollut. Lasten ikäero helpotti arjen pyörittämistä. Kaikki vanhemmat lapset kävivät jo koulua, vain nuorin oli kotona. Koulupäivänsä jälkeen vanhemmat sisarukset tulivat kaupalle auttamaan ja vahtimaan nuorempiaan. Kasvattajana Ahonen on omien sanojensa mukaan ollut lempeä, mutta vaativa. — Nyt vanhempana sitä ajattelee, että oliko se niin tärkeää että aina perjantaisin piti niin tarkasti siivota. Ulkoinen kimallus ei ole tärkeintä tässä maailmassa. Läheisyys, turvallisuus ja huolenpito on. Ja voi siihen rakkauttakin joukkoon laittaa. Lue koko uutinen:

