Etelä-Saimaa: Lentokentällä on tilaa Rakuunamäen panssareille — Ilmailumuseo valmis vastaamaan hoidosta Karjalan Ilmailumuseo haluaa pitää Rakuunamäen panssarivaunut Lappeenrannassa. Museota ylläpitävä Kaakkois-Suomen Ilmailumuseoyhdistys ajaa paikallisen sotahistorian säilyttämistä ja on valmis ottamaan vaunut vaikka vuokratontilleen. — Niiden historia liittyy olennaisesti Lappeenrantaan, ja olemme ilmoittaneet kaupungille, että jos se haluaa niistä eroon, niin meillä on osoittaa vaunuille paikka, yhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Marttinen kertoo. Yksin se ei vastuuta ottaisi. — Tekisimme hoitosopimuksen Maasotakoulun kanssa. Maasotakoulu on vastannut panssareiden hoidosta, kun Panssarikillan paikallisosaston toiminta päättyi vuoden 2015 lopussa. Viime talvi oli tosin ensimmäinen, jolloin vaunut olivat suojatta. Puolustusvoimien omistamien museoesineiden, kuten lentokoneet tai panssarivaunut, säilyttämisestä on tarkat kriteerit. Kalustoa ei saa sijoittaa kuin omistajan hyväksymiin paikkoihin, ja niitä on suojeltava sekä sään vaikutuksilta että töhrinnöiltä. Lappeenrannassa on ajoittain kansalaiskeskusteltu Ilmailumuseon esineistön sijoittamisesta lentokentän laitaa keskeisemmälle paikalle, jotta kalusto olisi nykyistä paremmin esillä. Säilytyskriteerien ohella ideaa torppaa yhdistyspohjainen toiminta. — Ilmailumuseo on kotiseutumuseon kaltainen. Lentoaseman läheisyys ja sen henkilöstön yhteistyö on oleellista toiminnalle. Museo on auki neljä kuukautta vuodessa, ja kävijöitä on 1 500. — Sijainti on riittävän keskeinen. Kiinnostuneet löytävät. Marttinen tukee kalustoesittelyä ulkoilmassa, jos Ilmavoimien käytöstä poistuu ulkosäilytyksen kestäviä koneita. Panssaritkaan eivät pääsisi hangaariin. — Meillä ei ole mahdollisuutta säilyttää niitä sisällä, mutta vuokraamme lisäaluetta tarvittaessa. | Petteri Värtö Lue koko uutinen:

