Etelä-Saimaa: ”Kyllä se näkyy työssä” — väki vähentynyt Lappeenrannan pysäköinninvalvonnassa Lappeenrannan kadunvarsien pysäköintipaikoista on viiden vuoden aikana hävinnyt liki puolet. Kun pysäköinninvalvonnan valvomia paikkoja oli vuona 2012 noin 1600, on niitä nyt vajaat 800. — Syitä tähän ovat keskustarakentaminen sekä kävelykatujen ja pyöräilyn tukeminen, kertoo Vesa Verho Lappeenrannan kaupungilta. Verho on entinen kaupungin pysäköinnintarkastajien esimies, joka on vastikään siirtynyt toisiin tehtäviin. Kaupungin pysäköinninvalvonnassa työskentelee tällä hetkellä kolme työntekijää. Vielä vuonna 2015 heitä oli neljä. — Neljänneksen pudotus on iso lovi. Kyllä se näkyy työssä. Mutta kun pysäköintialueita häviää, niin myös tarkastajien määrä laskee. Kehitys näkyy myös kaupungille budjetoiduissa parkkisakkotuloissa. Tänä vuonna niiden on arvioitu lihottavan kaupungin budjettia 350 000 eurolla, kun viime vuonna vastaava summa oli 500 000 euroa. Viime vuonna pysäköintivirhemaksuja kirjoitettiin noin 7 200 kappaletta, mikä on reilut 2 000 kertaa vähemmän kuin edellisvuotena. Lue koko uutinen:

