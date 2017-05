Äiti hyväksyy, huolehtii, korostaa sukupolvien ketjua, kaveeraa tai on etäinen

Kuva: Päivi Virta-Salo

Kaarina Torkkel (entinen Veistola) tutki äidin ja aikuisten lasten välistä suhdetta Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksen mukaan äidit voidaan jaotella viiteen tyyppiin.

Tapa toimia äitinä vaikuttaa Torkkelin mukaan äitiyteen, joten hän pystyi tyypittelemään käyttämänsä tutkimusaineiston äidit. Ne ovat hyväksyjä-äiti, huolehtijaäiti, sukupolvia korostava äiti, ystävä-äiti ja etäinen äiti.









Hyväksyjä-äiti

Äiti sallii aikuiselle lapselleen itsenäisyyden ja kunnioittaa häntä. Suhde lapseen on avoin, ja hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on. Äiti pitää lapsiinsa melko tiivistä yhteyttä. Äiti on tarvittaessa valmis auttamaan, mutta hän haluaa lasten seisovan omilla jaloillaan.

Lasten piti noudattaa äidin asettamia rajoja ja sääntöjä, myös murrosiässä, mistä lapset olleet kiitollisia. Murrosiän kriiseistä on selvitty, eivätkä ne haittaa äidin ja lapsen suhdetta.







Huolehtija-äiti

Äiti vastaa perinteistä suomalaista uskomusta voimakkaasta äidistä. Hän on ikuinen hoivaaja, uhrautuja ja rakastaa lastaan loputtomasti. Äiti jatkaa huolenpitoaan, vaikka lapsi varttuu aikuiseksi.

Äiti pitää tiivistä yhteyttä lapsiinsa sekä tarvittaessa avustaa heitä taloudellisesti, kotitöissä ja lastenhoidossa. Äidin rooli voi olla uuvuttava, ja jatkuvaa huolenpitoa tarvitsevat aikuiset lapset voivat aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta.



Sukupolvia korostava äiti

Äiti kokee olevansa lastensa esikuva ja korostaa vanhemman viisautta ja kokemusta. Hän kertoo lapsilleen omasta lapsuudestaan sekä perheen ja suvun vaiheista. Samalla hän toivoo, että aikuinen lapsi hyödyntää tätä tietoa elämässään.

Äiti käyttää omaa äitiään esikuvana läpi elämän, vaikka tämä olisi jo kuollut. Äiti on opettanut lapsilleen elämänviisauksia ja käytännön töitä.



Ystävä-äiti

Äiti pitää lapsiinsa tiiviisti yhteyttä puhelimitse tai tapaamalla useita kertoja viikossa. Yhteistä aikaa he viettävät kodin lisäksi harrastuksissa, ostoksilla, baareissa ja kahviloissa. Lapset esittelevät äidin ylpeänä kavereilleen, joiden tasolle hän osaa asettautua.

Äiti auttaa aikuista lastaan tarvittaessa taloudellisesti, muttei kotitöissä. Hän haluaa itse päättää, milloin hän hoitaa lastenlapsia.



Etäinen äiti

Äiti on henkisesti etäällä aikuisesta lapsestaan myös silloin, kun hän on fyysisesti lähellä. Äidin mielestä aikuisen lapsen pitää tulla itsenäisesti toimeen. Hänen lapsensakin haluavat olla riippumattomia etäisestä äidistään.

Äiti kokee, että hänen olisi pitänyt viettää enemmän aikaa lasten kanssa, kun he olivat pieniä, eikä antaa omien ongelmien vaikeuttaa suhdetta omiin lapsiin.

Lähde: Kaarina Veistola: Äiti on aina äiti. Sosiaalityön pro gradu -tutkimus Jyväskylän yliopistossa 2008.