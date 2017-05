Uutinen

Etelä-Saimaa: "Tunnen onnistuneeni, kun lapsi sanoo, että tämä on meidän toinen koti", sanoo syöpäsairaita ja perheitä auttava Tuula Kurppa Mihin minä olen ryhtynyt? Ajatus nousi useasti Tuula Kurpan mieleen uudessa työpaikassa vuonna 1987. Kurppa oli valittu syöpälasten ja heidän perheidensä kurssi- ja leirikeskuksen vastaavaksi hoitajaksi. Kuortinkartano Pertunmaalla oli aloittanut toimintansa kolme vuotta aikaisemmin. Kartanon vastaavaksi ei haettu sairaanhoitajaa, vaan sopivaa henkilöä ja hyvää organisoijaa. Kurpalla oli merkantin koulutus ja kokemusta kaupan alan palvelutyöstä sekä toimisto- ja kirjanpitotyöstä. Kartanoon hän siirtyi perheensä saha-alan yrityksestä. — Yrityksessä oli silloin tiukkaa. Lisäksi tuntui, että voisin luoda omaakin uraa. Nuorempana Kurppa oli harkinnut sosiaalityötä alakseen. Ja siitä Kuortinkartanossa tavallaan oli kysymys, erilaisten ihmisten ja perheiden kohtaamisesta. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin huhtikuisena tiistai-iltapäivänä kartanossa on hiljaista. Viitostien vaimea hurina kantautuu pihamaalle, mutta entisen vanhainkodin jykevien kiviseinien sisälle se ei kuulu. Lapsensa menettäneiden viikonloppuleiri on päättynyt. Seuraavana viikonloppuna alkaa lasten ja nuorten leiri. Kurppa kertoo työn tuntuneen aluksi rankalta, vaikka sairaanhoitajat ja kuntoutusohjaaja vastasivatkin leirien ohjauksesta. Lasten ja perheiden kohtalot tulevat kuitenkin lähelle jokaista keskuksessa työskentelevää. Myötäelävän kuuntelijan kanssa jaetaan helposti omaa tai läheisten tarinaa. — Aluksi piti purra hammasta. Kaikkia surun tunteita ei voinut näyttää. Pidätetyt tunteet purkautuivat turvallisesti kotona. Saattoihan se itkukin tulla. Aika kului. Kipeiden kohtaloiden kohtaamiseen kehittyi ammatillisuutta. Terveydenhuoltoalan ulkopuolelta työyhteisöönsä tullut Kurppa sai tukea koulutuspäivistä. Myös keskustelut sairaanhoitajien ja kuntoutusohjaajan kanssa auttoivat. Kurppa ymmärsi, että parhaiten hän voi auttaa kulkemalla hetken perheiden mukana. Hänen tehtävänsä on huolehtia siitä, että kaikki kartanossa sujuu mahdollisimman hyvin. — Sitä tuntee onnistuneensa, kun kuulee lapsen sanovan, että tämä on meidän toinen koti. Ympäristöstä on haluttu tehdä mahdollisimman kodinomainen ja viihtyisä. Ruokasalissa on pöydillä poppanoita, aitoja kukkia ja kynttilöitä luomassa tunnelmaa. Vieno puhdistusaineen tuoksu kertoo, että hygieniasta pidetään hyvää huolta. Kurpan tullessa taloon kartanon toiminta haki muotojaan. Rahaa yhdistyksellä oli vähän. Tiukat taloudelliset raamit olivat Kurpalle tuttuja jo lapsuudesta. Hänen isänsä oli joutunut melko nuorena työtapaturman vuoksi eläkkeelle. Nelilapsisen perheen vanhimpana lapsena Kurppa sai varhain vastuuta. Työssä jaksamista on helpottanut myös se, että samalla hän on voinut seurata syöpähoitojen edistymistä. Yhä useampi lapsi paranee, ja kipua osataan hoitaa paremmin kuin ennen. — Vielä 1980-luvulla syöpään suhtauduttiin paljon pelokkaammin. Leukemia eli verisyöpä on lasten ja nuorten yleisin syöpätyyppi. Nykyään leukemiaan sairastuneista lapsista ja nuorista parantuu 80 prosenttia ja kasvainpotilasta 75 prosenttia. Suomessa ja Pohjoismaissa paranemisluvut ovat maailman huippua. Useimmat siis parantuvat, mutta eivät kaikki. Kun 80 prosenttia selviytyy, niin vastaavasti 20 prosenttia menehtyy. Kuortissa järjestetään useita kertoja vuodessa viikonloppuja lapsensa menettäneille perheille. Työ on vaikuttanut myös Kurpan tapaan kokea maailma ja oma elämä. Vuonna 1997 perheen kahdelle pojalle syntyi Eveliina-sisko. Syntymän jälkeen kävi yllätyksenä ilmi, että hänellä oli Downin syndrooma. — Sopeutuminen ja asian hyväksyminen vaati aikansa. Kurppa sanoo työssään syöpälasten parissa sisäistäneensä sen, ettemme aina voi vaikuttaa siihen, miten meille elämässä käy. — Nyt voin sanoa, että Eveliinasta on ollut meille monenlaista iloa. Tällä hetkellä tytär opiskelee kolmatta vuotta Pieksämäen seurakuntopistossa työhön ja itsenäiseen elämään valmentavalla linjalla. Kuortinkartanon syntyhistoriaan liittyy Mirja Pyykön Helsingin Lastenklinikan syöpäosastosta kertova televisio-ohjelma vuodelta 1982. Ohjelma paljasti syöpälasten hoidon vakavia puutteita: välttämättömiä hoitolaitteita ja henkilökuntaa puuttui. Suomalaiset saivat shokin, ja sen seurauksena alkoi spontaani kansalaiskeräys. Keräysvaroilla ostettiin ensin pahimpaan hätään laitteita ja perustettiin lisää virkoja. Varoilla tuettiin lisäksi lastentautien tutkimusta ja hankittiin vanhempien käyttöön asuntola klinikan läheltä. Samoihin aikoihin oli tiedostettu, ettei pelkkä sairauden hoito riitä. Koko perhe tarvitsi tukea. Keräysvarojen käyttöä valvomaan perustettu yhdistys osti Pertunmaan kunnalta entisen vanhainkodin leiri- ja kurssitoimintaa varten. Tukimuodot ovat vuosikymmenien aikana monipuolistuneet. Ydinperheiden lisäksi autetaan myös isovanhempien jaksamista perheen yhteisten, hauskojen puuhien ohessa. — Mummit ja papat ovat lapsen sairastuessa erittäin arvokkaita. Myös entisten leiriläisten tapaamiset ovat suosittuja. — Sairauden ja hoidot läpikäyneillä on yhteisiä kokemuksia. Lapsena saadut hoidot saattavat aiheuttaa lapsettomuutta. Siksi esimerkiksi uutiset lasten syntymisistä ovat erityinen ilon aihe. Aikuistuneet lapset saattavat poiketa muulloinkin ohikulkumatkoillaan katsomassa paikkoja ja tervehtimässä kartanon väkeä. Se ilahduttaa Tuula Kurppaa. Merkittävä muutos kartanon toiminnassa tapahtui, kun Kelan kurssit ja tuki loppuivat. — Kriteerit tiukentuivat. Toimintamme arvioitiin kohderyhmälle erittäin sopivaksi, mutta meillä olisi pitänyt olla esimerkiksi oma liikuntasali ja hissit. Vaaditut korjaukset olisivat maksaneet liikaa. Tämän jälkeen yhdeksi tärkeimmistä toimintamuodosta vakiintuivat leirit lapsille, joilla on hoidon vuoksi suuri infektioriski. Viralliseen eläkeikään Kurpalla on aikaa kolme vuotta ja yhdeksän kuukautta. Jatkaminen eläkeikään saakka tuntuu mieluisalta. — Voin sanoa, että olen saanut tehdä kutsumustyötä. Seuraajalleen hänellä on yksi neuvo. — Tätä työtä pitää tehdä sydämellä. Lue koko uutinen:

