Etelä-Saimaa: Visedo sai yhteistyösopimuksella vahvan jalansijan Aasian markkinoille Lappeenrantalainen sähköisten voimajärjestelmien valmistaja Visedo otti merkittävän askeleen Aasian markkinoille. Yhtiö on allekirjoittanut tuotanto- ja yhteistyösopimuksen Aasian suurimman sähkömoottorien valmistajan, taiwanilaisen Teco Electric & Machineryn kanssa. Visedon toimitusjohtaja Kimmo Rauma pitää yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen päivää historiallisena Visedolle. — Meidän ylivoimainen teknologiamme mullistaa nykytilanteen sähköisten raskaan kaluston ajoneuvojen markkinoilla, Rauma sanoi yhtiöiden yhteisessä tiedotteessa. Visedon kehittämää teknologiaa käytetään yhä useammissa hybridi- ja täyssähköisissä matkustaja-ajoneuvoissa, raskaan kaluston työkoneissa ja meriteollisuuden aluksissa. Sopimuksen kautta Visedo hyötyy Tecon merkittävästä tuotantokapasiteetista ja kyvykkyydestä palvella suuria projekteja maailmanlaajuisesti, erityisesti Aasiassa. Vastineena Teco saa käyttöönsä Visedon asiantuntijuutta tiettyyn teknologiaan perustuvien järjestelmien kehityksessä. Sopimus myös tukee Visedon liiketoiminnan kehitystä ja mahdollisuuksia kasvavilla markkinoilla Aasiassa. Yhtiö avasi viime kuussa uuden toimiston Hongkongissa ja allekirjoitti aiesopimuksen Beijing Capital Investmentin kanssa tukeakseen yrityksen pääsyä Kiinan sähköisten ajoneuvojen markkinoille, jotka ovat maailman suurimmat. Tecon hallituksen jäsen Sophia Chiu sanoi tiedotteessa, että yhteistyösopimus hyödyntää molempia osapuolia ja takaa asiakkaille korkeampaa laatua. — Yhdistämällä voimat tuotannossa ja sähköisten voimalinjojen kehityksessä Teco ja Visedo voivat hyödyntää alueelliset liiketoimintamahdollisuudet paremmin. Chiun mukaan tilastot osoittavat, että Aasian ja Tyynenmeren alue on yksi maailman nopeimmin kasvava markkina sähköisille ajoneuvoille. Kiinassa on huikeat markkinat sähköisille busseille, ja toinen lupaava markkina sähköistämiselle on meriteollisuus. Hybridi- ja täyssähköiset meriteollisuusalusten markkinat Kaakkois-Aasiassa ja Kiinassa ovat miljardiluokan bisnes. Visedo on toimittanut Aasian ensimmäisen hybridisähköisen lautan: Suomen ensimmäisen täyssähköisen lautan ja kehittää järjestelmää maailman suurimmalle sähköiselle lautalle, E-Ferrylle, Tanskaan. Lue koko uutinen:

