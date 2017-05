Uutinen

Etelä-Saimaa: Taimitarhan lopettaessa moni menettää tutun kesätyön Ukonniemen taimitarhalla Imatralla ei enää ole ollut vakituisia työntekijöitä joulukuun jälkeen. Kausi- ja kesätyöntekijöitä taimitarhalla kuitenkin riittää. Tänä vuonna heitä on 21. Tämän vuoden kausityöntekijäistä noin puolet on ollut töissä tarhalla myös aikaisempina kesinä, Sanna Rasimus kertoo. Yksi heistä on 55-vuotias Eija Simpura. Simpura kertoo, että hän tykkää työstä taimitarhassa. — Tykkään kun saa olla ulkona eikä tarvitse nyhjätä sisällä. Rahaakin saa hyvin kun tekee urakkaa. Aikaisemmin Simpura työskenteli Taavetissa, jossa taimitarhan toiminta lopetettiin vuonna 1999. Tämän jälkeen hän siirtyi Ukonniemeen, jossa on vierähtänyt vajaat parikymmentä vuotta. Ymmärrettävästi myös Simpuraa harmittaa Ukonniemen taimitarhan loppuminen. — Eihän se kivaa ole kun tämä loppuu, hän toteaa. Simpuran mielestä taimitarha on hyvä työpaikka nuorille tytöille, esimerkiksi juuri ylioppilaslakin saaneille, jotka tarvitsevat kesätyötä.

