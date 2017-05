Politiikan avainpaikat on jaettu puolueiden kesken, nimet varmistuvat lähiaikoina

Uutisen takaa

Politiikan pelinappulat ovat kunnallisvaalien jälkeen asettumassa paikoilleen. Suurimmat puolueet SDP, keskusta ja kokoomus ovat keskenään sopineet maakunnallisten luottamuspaikkojen puheenjohtajuuksista ja niiden läänityksistä eri kuntiin tasa-arvokiintiöitä kunnioittaen.

Maakunnallisten paikkojen jako on aina ollut vaikeaa, sillä varsinkin Lappeenranta ja Imatra ovat vääntäneet kättä puheenjohtajuuksista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa, Etelä-Karjalan liitossa ja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä.

Edellisten kuntavaalien jäljiltä tuli paljon pahaa verta, sillä Lappeenranta kahmi merkittävimmät pelintekijän paikat itselleen. Tällä kertaa Lappeenranta on läksynsä oppinut. Ykköspuheenjohtajuuksia riittää Imatralle ja pienemmillekin kunnille.

Parikkala sen sijaan putoaa näistä peleistä pois. Parikkalan kunnallispolitiikan vahva mies Ari Berg (kesk.) sai vaaleissa nenilleen, vaikka pääsikin valtuustoon. Maakuntaliiton hallituksen puheenjohtajistoon kuulunut Berg jää nyt ulkokehälle.

Suna Kymäläinen

tippui kokonaan

Tulevat eduskuntavaalit vaikuttavat paikkajakoon. Siksi on erikoista, että kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) puuttuu näkyvimmiltä paikoilta. Puolueiden sopimuksen mukaan Ruokolahdelta kotoisin olevalle demarinaiselle ei ole paikkaa varattuna. Maakuntaliiton hallituksen varapuheenjohtajuus kuuluu imatralaiselle demarinaiselle. Ottaako sen kenties Kymäläisen toveri ja mahdollinen kansanedustajaehdokas Niina Malm (sd.)?

Etelä-Karjalan liiton hallituksen puheenjohtajuus kiinnostaa näkyvyytensä vuoksi kansanedustajia, ja tehtävään löytyy aikaa. Viime kaudella maakuntaliiton hallitusta luotsannut kokoomuksen Jukka Kopra jatkaa, vaikka keskustan kansanedustaja Ari Torniainen oli myös kiinnostunut paikasta. Torniaisen näkyvyys seuraavien eduskuntavaalien alla varmistunee Lappeenrannan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Toki Torniainen on tarjolla myös maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi, sillä paikka kuuluu keskustalaiselle miehelle Lappeenrannasta. Keskustan toinen ääniharava oli homekouluaktiivi Markku Heikkilä. Mahdollinen eduskuntavaaliehdokas hänkin.

Eksoten hallituksen puheenjohtajana ääntä pitänyt Marja-Liisa Vesterinen (sd.) jatkanee tehtävässä. Paikka on korvamerkitty lappeenrantalaiselle demarinaiselle. Eksoten puheenjohtajistoon on istahtamassa myös pitkäaikainen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja vahva taustavaikuttaja Heikki Järvenpää (kok.). Huhujen mukaan Järvenpään tehtävänä on vahtia, että kokoomukselle tärkeä sote-palvelujen valinnanvapaus toteutuu Etelä-Karjalassa.

Eksoten valtuuston puheenjohtajaksi ryhtyy todennäköisesti kokenut Taina Lonka (kesk.), sillä paikka on pedattu rautjärveläiselle, keskustalaiselle naiselle.



Koulutuskuntayhtymä

Imatran heiniä

Imatra isännöi koulutuskuntayhtymää. Hallituksen puheenjohtajuus on jyvitetty kepulaiselle miehelle Imatralta ja valtuuston puheenjohtajuus imatralaiselle demarimiehelle.

Vuoksen varressa laulumiehenä tunnettu Veikko Lankinen (kesk.) on vahva ehdokas hallituksen puheenjohtajaksi. Valtuuston puheenjohtajaksi saattaa nousta Heikki Luukkanen (sd.), jonka käsistä Imatran kaupungin kovimmat pelipaikat ovat äänimäärän perusteella häviämässä. Imatran Heikeistä Tanninen (sd.) saattaa myös pulpahtaa vielä pinnalle, sillä Eksoten valtuuston toinen puheenjohtajuus kuuluu demarimiehelle Imatralta.



Pienet ponnistavat

suurien rinnalle

Rautjärven lisäksi pienemmistä kunnista Luumäki on hyvin mukana maakunnallisilla näköalapaikoilla. Antti Rämälle (kesk.) on paikka maakuntaliiton hallituksen toisena varapuheenjohtajana. Paikka kuuluu puolueiden sopimuksen mukaan keskustalaiselle miehelle Luumäeltä. Kun Kimmo Tiilikainen siirtyy seuraavissa eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiiriin, Rämän kasvot saattavat ilmestyä vajaan parin vuoden kuluttua tienvarsimainoksiin.

Etelä-Karjalan liiton hallituksen toiseksi varapuheenjohtajaksi on tulossa Kari Metsäkallio, (kok.) sillä paikkaa kuuluu kokoomukselle ja luumäkeläiselle miehelle.



Lappeenrannan ykköspaikat

demarille ja keskustalaiselle

Lappeenrannan kaupungin paikat ratkotaan ensi viikolla. Kovimmat postit menevät näillä näkymin Risto Kakkolalle (sd.) ja Ari Torniaiselle. Kakkola jatkaa kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja Torniainen ottanee keskustalle kuuluvan valtuuston puheenjohtajuuden.

Imatralla Niina Malm jatkanee valtuuston puheenjohtajana ja Anna Helmisellä (kok.) on vahvaa kannatusta jatkolle kaupunginhallituksen puheenjohtajana.



Heltimoinen EU-komitean

Suomen valtuuskuntaan

Pelipaikkoja jaetaan myös Etelä-Karjalan ulkopuolella.

Eteläkarjalaisittain mielenkiintoisin uutinen tulee perussuomalaisten riveistä. Lappeenrantalainen valtuutettu ja perussuomalaisten piirin puheenjohtaja Ilpo Heltimoinen on nousemassa EU:n alueiden komitean Suomen valtuuskuntaan. Valtuuskunnassa on yhdeksän jäsentä.



Kirjoittaja on Etelä-Saimaan tuottaja.