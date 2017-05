Uutinen

Etelä-Saimaa: Pelinjohtajat povaavat Ysejä sarjan häntäpäähän Tähtilukkari Noora Patrikaisen kaappauksesta huolimatta Pesä Yseille ei ennusteta aurinkoista kesää naisten superpesiksessä. Talven hallipesiksen SM-hopea ei paljon painanut perinteisissä pelinjohtajien ennakkoarvioissa, sillä Ysit on rankattu vasta kymmenenneksi. Taakse jäi ainoastaan nousijajoukkue Lappajärven Veikot. Toinen nousija Oulun Lipottaret on sijoitettu lappeenrantalaisten edelle yhdeksänneksi. Viime kaudella Ysit aloitti hyvin, mutta ajautui heinäkuun alun Itä–Länsi-viikonlopun jälkeen tappioputkeen. Sijoitus runkosarjassa oli lopulta kahdeksas, mikä riitti kuitenkin pudotuspelipaikkaan kahden välivuoden jälkeen. Puolivälierissä Kirittäret päätti Ysien kauden suoraan otteluvoitoin 3—0. Naisten superpesiksen pelijärjestelmä uudistui täksi kaudeksi. Sarjassa pelataan ensin kaksinkertainen alkusarja, joka päättyy 26. heinäkuuta. Sen jälkeen seitsemän parasta joukkuetta jatkavat ylemmässä jatkosarjassa ja neljä heikointa alemmassa jatkosarjassa niin, että alkusarjan pisteet jäävät voimaan. Ylemmän jatkosarjan kaikki seitsemän joukkuetta ja alemman jatkosarjan voittaja etenevät pudotuspeleihin. Yksikään joukkue ei putoa sarjasta suoraan, vaan alemmassa jatkosarjassa viimeiseksi jäänyt joukkue karsii sarjapaikasta ykköspesiksessä toiseksi sijoittunutta joukkuetta vastaan. Koska naisten superpesiksessä on yhden joukkueen vajaus (11 joukkuetta), nousee ykköspesiksen voittaja suoraan pääsarjaan kaudeksi 2018. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/13/Pelinjohtajat%20povaavat%20Ysej%C3%A4%20sarjan%20h%C3%A4nt%C3%A4p%C3%A4%C3%A4h%C3%A4n/20171141/4