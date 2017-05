Uutinen

Etelä-Saimaa: Palaa videoiden välityksellä 80-luvun alkuun: Koivisto kieltäytyy eroamasta pääministerin paikalta ja astuu presidentin virkaan Ylen Elävän arkiston kautta voi palata presidentti Mauno Koiviston presidenttikauden alkuhetkiin. Alla on legendaarinen haastattelu, jossa Koivisto kieltäytyy eroamasta pääministerin paikalta presidentti Urho Kekkosen pyynnöstä huolimatta. - Hallituksella on aikaa niin paljon kuin eduskunta sitä hallitukselle suo, Koivisto sanoo vuonna 1981 tehdyssä Ylen haastattelussa. Alla on myös A-studion raportti Koiviston ensimmäisestä päivästä presidenttinä sekä video häneen virkaanastujaisistaan. Katso lisää Elävän arkiston videoita tästä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/13/Palaa%20videoiden%20v%C3%A4lityksell%C3%A4%2080-luvun%20alkuun%3A%20Koivisto%20kielt%C3%A4ytyy%20eroamasta%20p%C3%A4%C3%A4ministerin%20paikalta%20ja%20astuu%20presidentin%20virkaan/20171137/4