Etelä-Saimaa: Onnea venäjänopinnoille, totesi Mauno Koivisto Heikki Järvenpäälle Lappeenrannan kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla Heikki Järvenpäällä (kok.) on presidentti Mauno Koivistosta mukavat muistot. Vuoden 1988 presidentinvaaleissa, joissa Koivisto oli ehdokkaana toistamiseen, Järvenpää oli kokoomuksen ehdokkaan Harri Holkerin kampanjan veturi. — Holkerin ainoa ohje minulle oli, että kaikkea saa tehdä, mutta ei mitään Koivistoa vastaan, Järvenpää muistelee. Pääministeri Holkerin ja Koiviston yhteistyö 1987—91 oli Järvenpään mukaan tavattoman hyvää. Järvenpää itse oli kansanedustajana vuosina 1979—91, eli suuren osan Mauno Koiviston presidenttikautta. Siltä ajalta hänelle tulee mieleen muun muassa valtakunnallinen yya-sopimuksen vuosijuhla Lappeenrannassa 1989. Juhlaillallisella neuvostoliittolaisen osapuolen kanssa puhuttiin venäjää, ja Järvenpää joutui turvautumaan silloin tällöin sanoja hakiessaan Koivistoon. — Pois lähtiessä Koivisto kääntyi vielä käytävästä takaisin ja tuli sanomaan, että onnea Heikki sun venäjänopinnoille. Se oli sellainen ystävällinen huomautus. Jo sitä ennen, vuonna 1982, Järvenpää oli jo ollut järjestelemässä Koiviston vierailua Kaukaan tehtaalle, kun tämä kävi Lappeenrannassa vaalikiertueensa yhteydessä. — Koivisto itse halusi työmaalounaan, ja me järjestäjät pidimme huolta siitä, että pääluottamusmies plaseerattiin samaan pöytään. Koivisto oli Järvenpään mukaan yhdellä ilmauksella suuri valtiomies. Hän osasi tasapainotella oikein idän ja lännen välillä. — Hiukan varovainen hän oli sillä hetkellä kun Neuvostoliitto hajosi ja Baltia itsenäistyi, mutta se kuului hänen luonteeseensa. Tiedän ystäväni Ilkka Kanervan kertomana, miten vaikea oli se hallituksen avainministereiden ja presidentin istunto, jossa Viro tunnustettiin. Koivisto oli siinä tilanteessa vielä epäilevä. Vitsiäkin Koivistolta irtosi. Kerran ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa Koivisto istui Eeva Kuuskosken (kok.) ja Marjatta Väänäsen (kesk.) välissä niin, että pöydänjalka oli hänen jalkojensa välissä. — Tää on erittäin hyvä juttu, Koivisto oli todennut. — Tälleen tsaarinajan upseeritkin aina istuivat pöydässä. Sitten kun sammuu, niin ei putoa pöydän alle, Järvenpää muistaa Koiviston tuumineen. Lue koko uutinen:

