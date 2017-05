Uutinen

Etelä-Saimaa: Onko äidin lahja vielä ostamatta? Hemmottelulahjat pitävät pintansa vuodesta toiseen — moni ostaa lahjan suoraan sähköpostiin Äitienpäivälahjan tilaaminen sähköisesti on kasvattanut suosiotaan, kertovat kouvolalaiset kosmetologiyrittäjät. — Lahjakortti ja lasku laitetaan äitienpäivälahjan ostajalle sähköpostitse. Hän voi itse tulostaa lahjakortin ja antaa sen lahjaksi äitenpäivänä, kertoo kosmetologi-yrittäjä Maiju Pehkonen voikkaalaisesta Maijun Hoitolasta. Eniten ostetaan tietylle summalle varattuja lahjakortteja, jolloin äiti saa itse päättää, millaisen hoidon hän valitsee. Hemmotteluhoidot ovat suosituimpia, yleensä kasvo- ja jalkahoidot, mutta myös manikyyrit. — Lahjakortti on henkilökohtainen lahja. Moni kertoo, että äidillä on jo kaikenmoista, eikä hän tarvitse enää tavaroita, kertoo Korialla toimivan kauneus- ja jalkahoitola Helinän yrittäjä, diplomikosmetologi Heli Laurbär. — On äitejä, jotka eivät ole koskaan käyneet kauneushoitolassa. He tulevat ovesta sisään odottaen, että mitähän tässä oikein tapahtuu, Maiju Pehkonen toteaa. Lahjakorttien lunastusta ei jätetä myöhään, vaan äidit haluavat käyttää ne ennen kesää, koska iho kaipaa talven jäljeltä kosteutusta ja piristystä. Aika varataan monesti heti äitienpäivän jälkeisenä maanantaina. Äitienpäivä on joulun ohella vuoden suosituinta lahjakorttiaikaa. Myös syntymäpäiviksi ostetaan lahjakortteja. Hemmotteleva kasvohoito räätälöidään ihotyypin mukaan. Reilun tunnin kestävässä klassisessa kasvohoidossa on puhdistus, kuorinta, kasvohieronta sekä tehoseerumien ja kasvonaamion laitto. Kuorinnan jälkeen on vielä hierontaa kasvoille, dekoltee-alueelle ja niskalle. Äideille on tarjolla myös muunlaisia hemmotteluhoitoja, kuten intialaista päähierontaa, joka aloitetaan niska-hartiaseudun hieronnalla. Hetki on rauhoittava ja hiljainen, valot himmennetään. Hieronta tehdään rauhallisella rytmillä, Heli Laurbär kertoo. — Parasta mitä olen kuullut on se, että silloin on ihan muissa maailmoissa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/13/Onko%20%C3%A4idin%20lahja%20viel%C3%A4%20ostamatta%20Hemmottelulahjat%20pit%C3%A4v%C3%A4t%20pintansa%20vuodesta%20toiseen%20%E2%80%94%20moni%20ostaa%20lahjan%20suoraan%20s%C3%A4hk%C3%B6postiin/2017522244437/4