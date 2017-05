Uutinen

Etelä-Saimaa: Nyt saat tiedon, jos Pullervo tai joku sen kaveri köllöttelee kamerassa — botti kyttää Norppaliveä WWF:n Norppaliveä ei ole enää pakko kyylätä silmä tarkkana vuorokauden ympäri, sillä tietokoneohjelma voi tehdä sen ihmisen puolesta. Risto Viitasen koodaaman twitterbotin pitäisi hälyttää heti, kun norppa saapuu kuvaan. Botti käyttää toiminnassaan kuvantunnistusjärjestelmää. Sen tulisi analysoida kuvia ja huomata, mikäli kuvassa tapahtuu muutos. Ohjelman tulisi myös pystyä tunnistamaan tapahtunut muutos, esimerkiksi norppan ilmaantuminen kivelle. Norppalivebot ei kuitenkaan ole ollut täydellisen tarkka: heti ensimmäisinä tunteinaan se luuli nähneensä norpan, vaikkei norppaa kuvissa suinkaan näkynyt. Norppalivebot on saanut myös kilpailijan apajilleen, sillä Norppavahti väittää myös ilmoittavansa, mikäli Pullervo vilahtaa kuvissa. Norppalivebotille on kertynyt yli 450 seuraajaa ja Norppavahdilla on niitä on vajaat sata. Norppalivebotista uutisoi ensimmäisenä Tivi-lehti. Lue koko uutinen:

