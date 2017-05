Uutinen

Etelä-Saimaa: Noora Patrikainen ei halua loistaa vain lautasen ääressä, Pesä Yseissä haussa on aiempaa suurempi sisäpelirooli Huippulukkari Noora Patrikaisen, 20, siirto Suomen mestari Jyväskylän Kirittäristä sarjan alemman kastin Pesä Yseihin oli syksyn siirtopommi naisten superpesiksessä. Pesäpallopiirejä hämmästyttäneen siirron taustalla vaikutti se, että Patrikaisen avopuoliso Miikka Matikka palasi täksi kaudeksi miesten pääsarjaan nousseeseen kasvattajaseuraansa Imatran Pallo-Veikkoihin. — Hyvin olen kyllä sopeutunut. On ollut tosi kivaa tulla tänne. Talvella olemme niin joukkueena kuin yksilöinäkin kehittyneet paljon. Lähdemme parantamaan viime vuodesta, Patrikainen kertoo. Patrikaisella on takanaan kolme menestyksekästä kautta superpesistä. Kolmeen kauteen mahtuu kaksi valintaa vuoden lukkariksi — jälkimmäinen viime syksyltä — sekä kaksi hopeaa ja yksi SM-kulta. Yseihin Patrikainen tuo kokemusta naisten huippuseurasta sekä lukkarina taktisuutta, viekkautta ja rytmitystä syöttötyöskentelyyn. — Varmaan peliäly ja lautasen hallinta, hän itse arvioi vahvuuksiaan. Neljä edellistä kautta lukkarina häärinyt Essi Pehrman jatkaa myös Yseissä, mutta uudella ulkopelipaikalla. Vahvakätinen Pehrman siirtyi kakkosvahdiksi, mutta takatilanteissa hän pelaa kolmospolttajana. Yseissä Patrikaiselle on tarjolla aiempaa suurempi sisäpelirooli. Hänen ei tarvitse tyytyä kopittelemaan, vaan hän pääsee purkamaan kotiutustilanteita muun muassa Viinijärveltä tulleen jokerilyöjä Anna Hellstenin kanssa. — Se oli varmaan yksi syy, miksi tänne lähdinkin. Voisin saada sisäpelivastuuta. Se ei tosiaan ollut kauhean iso aiemmin. Nyt tietysti haluaisin onnistua myös sisäpelissä ja auttaa joukkuetta silläkin saralla, Patrikainen sanoo. Vanha kentän katsomoremontin vuoksi Pesä Ysit aloittaa kauden kolmella vierasottelulla. Tänään lauantaina Ysien bussi suuntaa sarjanousija Lappajärven Veikkojen kotikentälle, huomenna Seinäjoelle ja ensi viikon perjantaina Poriin. Avausviikonlopun vastustajat kuuluvat Ysien päävihollisiin, joten pisteitä pitäisi ottaa heti. — Molemmat joukkueet pitää pystyä haastamaan ja myös voittamaan. Tavoitteenamme on suora paikka ylemmässä jatkosarjassa, Patrikainen linjaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/13/Noora%20Patrikainen%20ei%20halua%20loistaa%20vain%20lautasen%20%C3%A4%C3%A4ress%C3%A4%2C%20Pes%C3%A4%20Yseiss%C3%A4%20haussa%20on%20aiempaa%20suurempi%20sis%C3%A4pelirooli/2017122249157/4