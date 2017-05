Uutinen

Etelä-Saimaa: Lottopotti kasvaa, täysosumia ei löytynyt — katso Loton numerot tästä Oikeat lottonumerot kierroksella 19 ovat 4, 5, 6, 11, 14, 28 ja 35. Lisänumero on 15 ja tuplausnumero 5. Illan arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa. Ensi viikolla lottopotissa on 2,4 miljoonaa euroa. Lauantaijokerin oikeat numerot ovat 6 7 2 6 6 8 8. Lomatonnin voittorivi on Dubai 39. Lue koko uutinen:

