Etelä-Saimaa: Kympin tyttö täräyttää teatterissa Sifonkihuivit esille! Nyt on, mille huiskuttaa Lappeenrannan kaupunginteatterissa. Dingon musiikin ympärille rakentuva Nahkatakkinen tyttö on freesi ja rento biisi, joka soi vetävästi ja täyttää sielukkaasti suuren näyttämön jokaisen sopen. Hittimateriaalin takana on paikallinen, tasokkaalla taideopetuksella hankittu osaaminen. Sitä on onnistuneesti istutettu jo aiemmin pienemmille estradeille, mutta isolla lavalla nuorten harrastajien lahjakkuus räväyttää itsensä täyteen kukkaan. Nahkatakkinen tyttö on paikallinen projekti, jolla on tiivis esityssesonki. Se ei tuo teatteriin markkinointitiimin toivomia vierasbusseja, mutta luo talon ympärille merkittävää me-henkeä, joka esimerkiksi Imatralla on koko laitoksen kivijalka. Lue koko uutinen:

